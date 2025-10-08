Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine” - Antena Sport

Austriecii au dezvăluit care este marea lor temere înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026, din această lună. Austria se va duela cu România duminică, de la ora 21:45, meciul fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Înaintea meciului cu „tricolorii” de pe Arena Națională, Austria va primi vizita celor din San Marino, joi, de la 21:45.
Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026
Austriecii se tem de starea gazonului de pe Ernst Happel Stadium din Viena, stadion pe care vor juca cu San Marino. Jurnaliștii au amintit de faptul că la precedentul duel disputat acasă, pe Raiffeisen Arena, o gaură imensă a apărut pe gazon și meciul a fost întrerupt.
Jurnaliștii austrieci au subliniat faptul că gazonul de pe arena din Viena, unde s-a jucat și meciul cu România în iunie, trebuie să arate perfect pentru a evita o „rușine”.
„Victoria obligatorie împotriva statului San Marino este, de asemenea, primul meci pe teren propriu echipei naționale a Austriei de la scandalul ‘găurii din Linz’, care a făcut ca fotbalul austriac să se facă de rușine pe plan internațional pentru a doua oară în trei ani.
‘Bagă mingea în gaură!’ – această instrucțiune austriacă venită din partea colegilor de echipă sau a antrenorilor înseamnă, de fapt, să pasezi mingea printr-un spațiu liber din apărarea adversă. Din păcate, la meciurile de acasă ale Federației Austriece de Fotbal, această expresie poate fi înțeleasă greșit, deoarece găurile apar și în gazon ”, au notat austriecii de la krone.at.
Austria are mari șanse să se califice la World Cup 2026, având 12 puncte, după patru meciuri jucate. Bosnia e lider în Grupa H, cu tot atâtea puncte, însă cu o partidă disputată în plus. România ocupă locul trei, cu șapte puncte, fiind învinsă de Austria și Bosnia și remizând cu Cipru.
