Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine” - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine”

Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine”

Publicat: 8 octombrie 2025, 17:32

Comentarii
Marea temere a austriecilor înaintea dublei” din preliminariile World Cup 2026: Ne-am făcut de rușine”

Jucătorii naționalei Austriei, în timpul unui meci/ Profimedia

Austriecii au dezvăluit care este marea lor temere înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026, din această lună. Austria se va duela cu România duminică, de la ora 21:45, meciul fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului cu „tricolorii” de pe Arena Națională, Austria va primi vizita celor din San Marino, joi, de la 21:45. 

Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026 

Austriecii se tem de starea gazonului de pe Ernst Happel Stadium din Viena, stadion pe care vor juca cu San Marino. Jurnaliștii au amintit de faptul că la precedentul duel disputat acasă, pe Raiffeisen Arena, o gaură imensă a apărut pe gazon și meciul a fost întrerupt. 

Jurnaliștii austrieci au subliniat faptul că gazonul de pe arena din Viena, unde s-a jucat și meciul cu România în iunie, trebuie să arate perfect pentru a evita o „rușine”. 

„Victoria obligatorie împotriva statului San Marino este, de asemenea, primul meci pe teren propriu echipei naționale a Austriei de la scandalul ‘găurii din Linz’, care a făcut ca fotbalul austriac să se facă de rușine pe plan internațional pentru a doua oară în trei ani.

Reclamă
Reclamă

‘Bagă mingea în gaură!’ – această instrucțiune austriacă venită din partea colegilor de echipă sau a antrenorilor înseamnă, de fapt, să pasezi mingea printr-un spațiu liber din apărarea adversă. Din păcate, la meciurile de acasă ale Federației Austriece de Fotbal, această expresie poate fi înțeleasă greșit, deoarece găurile apar și în gazon ”, au notat austriecii de la krone.at. 

Groapa apărută la Austria - Cipru
Groapa apărută la Austria – Cipru

Austria are mari șanse să se califice la World Cup 2026, având 12 puncte, după patru meciuri jucate. Bosnia e lider în Grupa H, cu tot atâtea puncte, însă cu o partidă disputată în plus. România ocupă locul trei, cu șapte puncte, fiind învinsă de Austria și Bosnia și remizând cu Cipru. 

Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişteSatul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
18:02
Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova. „Tricolorul” venit accidentat la lot
17:38
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie
17:00
Când se va juca Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF
16:30
Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB
16:28
Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi”
16:16
Mihai Stoica a numit „cel mai talentat” jucător de la FCSB: „Nici magazionerii nu ar trece alt nume”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 5 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil” 6 Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”