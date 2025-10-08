Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie

Publicat: 8 octombrie 2025, 17:38

Comentarii

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Nemulţumirea lui Lucescu

Mircea Lucescu consideră că meciul amical cu Moldova încurcă, înaintea duelului cu Austria, din drumul către World Cup 2026: “De ce s-a făcut meciul ăsta?”, a întrebat “Il Luce”.

2. Căpitanul Ianis Hagi

Revenit la naţionala României, Ianis Hagi va purta banderola de căpitan. Anunţul a fost făcut chiar de Mircea Lucescu: “Are cea mai multă experienţă”, a spus selecţionerul.

Reclamă
Reclamă

3. Mesajul lui Messi

Pe AS.ro vezi ce mesaj i-a transmis Lionel Messi lui Jordi Alba. Fostul fundaş al Barcelonei se va retrage la finalul acestui sezon din MLS.

4. Ronaldo nu se retrage

Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişteSatul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Reclamă

Cristiano Ronaldo nu vrea să se retragă, chiar dacă familia l-a sfătuit să se oprească: “Încă produc lucruri bune”, a declarat starul lusitan, ajuns la 40 de ani.

5. Cîrstea, out la Wuhan

Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul al doilea de la Wuhan. Românca a fost învinsă de locul 142 mondial şi ratează duelul contra americancei Coco Gauff din turul al treilea al turneului din China.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
18:29
VideoGrand Prix, ediția 29: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu din Singapore
18:13
EXCLUSIVMesajul selecţionerului Moldovei pentru Mircea Lucescu! Ce legătură are Lilian Popescu cu România
18:02
Probleme pentru Mircea Lucescu înaintea amicalului cu Moldova. „Tricolorul” venit accidentat la lot
17:32
Marea temere a austriecilor înaintea „dublei” din preliminariile World Cup 2026: „Ne-am făcut de rușine”
17:00
Când se va juca Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din grupele Cupei României. Schimbarea anunțată de FRF
16:30
Gigi Becali l-a „distrus” pe Costel Gâlcă: „Îi făceam schimbările din pușcărie”. Motivul pentru care nu o va mai antrena pe FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 5 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil” 6 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi”
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”