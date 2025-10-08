AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie - Antena Sport

Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update.
1. Nemulţumirea lui Lucescu
Mircea Lucescu consideră că meciul amical cu Moldova încurcă, înaintea duelului cu Austria, din drumul către World Cup 2026: “De ce s-a făcut meciul ăsta?”, a întrebat “Il Luce”.
2. Căpitanul Ianis Hagi
Revenit la naţionala României, Ianis Hagi va purta banderola de căpitan. Anunţul a fost făcut chiar de Mircea Lucescu: “Are cea mai multă experienţă”, a spus selecţionerul.
3. Mesajul lui Messi
Pe AS.ro vezi ce mesaj i-a transmis Lionel Messi lui Jordi Alba. Fostul fundaş al Barcelonei se va retrage la finalul acestui sezon din MLS.
4. Ronaldo nu se retrage
Cristiano Ronaldo nu vrea să se retragă, chiar dacă familia l-a sfătuit să se oprească: “Încă produc lucruri bune”, a declarat starul lusitan, ajuns la 40 de ani.
5. Cîrstea, out la Wuhan
Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul al doilea de la Wuhan. Românca a fost învinsă de locul 142 mondial şi ratează duelul contra americancei Coco Gauff din turul al treilea al turneului din China.
