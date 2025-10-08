AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 8 octombrie - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu vrea să se retragă, chiar dacă familia l-a sfătuit să se oprească: “Încă produc lucruri bune”, a declarat starul lusitan, ajuns la 40 de ani.

5. Cîrstea, out la Wuhan

Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul al doilea de la Wuhan. Românca a fost învinsă de locul 142 mondial şi ratează duelul contra americancei Coco Gauff din turul al treilea al turneului din China.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1.