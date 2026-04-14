Florin Prunea a numit principala favorită la titlu, după etapa a patra a play-off-ului: „Au o poftă de joc extraordinară”

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 19:36

Florin Prunea a numit principala favorită la titlu în Liga 1, după etapa a patra a play-off-ului. Fostul internațional consideră că U Cluj e în pole-position pentru câștigarea marelui trofeu.

Clujenii lui Cristiano Bergodi au învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 4-0. U Cluj e lider în Liga 1, cu un avans de trei puncte față de olteni.

Florin Prunea a avut doar cuvinte de laudă la adresa celor de la U Cluj și a subliniat jocul excelent al echipei lui Cristiano Bergodi, care are victorii pe linie în play-off.

Fostul portar a remarcat și faptul că golgheterul Ligii 1 este Lukic, atacantul celor de la U Cluj, care a marcat 20 de goluri, în 34 de meciuri bifate. Prunea l-a lăudat și pe portarul clujenilor, Germonas.

„S-a schimbat favorita la titlu. U Cluj dovedește că în momentul de față că e cea mai în formă echipă. Are o poftă de joc extraordinară. Dacă menține acest ritm, și nu văd de ce nu ar reuși, va căștiga titlul.

(n.r. vă așteptați la începutul play-off-ului să facă această surpriză?) Da, mă așteptam. Au o pofta de joc extraordinară. Au și un portar excelent, care ține echipa meci de meci.

Lukic este golgheter, au toate ingredientele pentru a reuși. În acest moment, ei sunt favoriți”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

În următoarea etapă, U Cluj se va deplasa la București pentru duelul cu Dinamo. În sezonul regular, „câinii” i-au învins în ambele dueluri pe clujeni.

