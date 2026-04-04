Florin Prunea ştie ce urmează la FCSB, după eşecul cu Botoşani: “Asta va face Gigi Becali”

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 14:11

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Florin Prunea ştie ce urmează la FCSB, după eşecul cu Botoşani, scor 2-3, din etapa a treia de play-out. Fostul portar s-a declarat convins că Gigi Becali ar putea interveni peste Mirel Rădoi.

Gigi Becali i-a oferit libertate deplină lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a revenit pe banca roş-albaştrilor la începutul play-out-ului, după demisia lui Elias Charalambous.

Florin Prunea este de părere că Gigi Becali îşi va încălca promisiunea şi va interveni la echipă, dacă FCSB va pierde şi meciul din etapa următoare, cu Oţelul. Partida se va disputa sâmbătă, pe 11 aprilie, de la ora 20:00.

“Dacă FCSB nu va câștiga etapa următoare, Gigi va interveni”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

Gigi Becali nu l-a criticat, însă, pe Mirel Rădoi, după eşecul cu Botoşani. Acesta i-a taxat pe jucătorii săi de la FCSB pentru jocul modest prestat în duelul cu moldovenii.

“Nu ai echipă, ce să-i zic lui Rădoi? Nu are ce face, nu poate să facă nimic. Echipa e căzută, nu are echipă Rădoi, echipa nu mai are valoare.

Bîrligea, Tănase, Olaru, chiar şi Duarte, chiar dacă a greşit, Miculescu şi Cisotti, ei sunt jucători de valoare, dar dacă nu ai mijlocaşi centrali de valoare, nu poţi. Dacă joci cu Lixandru, mai bine stai acasă.

Mirel Rădoi poate califica echipa în Conference, se poate, dar e greu. Dacă joci aşa, în barajul de Conference, vine Dinamo, vine CFR, te decapitează”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

