Florin Prunea ştie ce urmează la FCSB, după eşecul cu Botoşani: “Asta va face Gigi Becali”

Florin Prunea ştie ce urmează la FCSB, după eşecul cu Botoşani, scor 2-3, din etapa a treia de play-out. Fostul portar s-a declarat convins că Gigi Becali ar putea interveni peste Mirel Rădoi.

Gigi Becali i-a oferit libertate deplină lui Mirel Rădoi la FCSB. Antrenorul a revenit pe banca roş-albaştrilor la începutul play-out-ului, după demisia lui Elias Charalambous.

Florin Prunea este de părere că Gigi Becali îşi va încălca promisiunea şi va interveni la echipă, dacă FCSB va pierde şi meciul din etapa următoare, cu Oţelul. Partida se va disputa sâmbătă, pe 11 aprilie, de la ora 20:00.

“Dacă FCSB nu va câștiga etapa următoare, Gigi va interveni”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

Gigi Becali nu l-a criticat, însă, pe Mirel Rădoi, după eşecul cu Botoşani. Acesta i-a taxat pe jucătorii săi de la FCSB pentru jocul modest prestat în duelul cu moldovenii.