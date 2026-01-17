Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş - FCSB 1-0 - Antena Sport

Florin Tănase nu a plecat alături de echipă după meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Campioana României a pierdut primul meci oficial din 2026 şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, în afara locurilor de play-off.

La finalul partidei de la Mioveni, câţiva jucători din echipa roş-albaştrilor au stat şi au făcut poze şi au oferit autografe fanilor care i-au aşteptat în frig. Printre aceştia s-a numărat şi Florin Tănase.

Florin Tănase nu a plecat alături de colegii de la FCSB, după meciul cu FC Argeş

Potrivit gsp.ro, Tănase nu s-a urcat însă în autocar. Cel care este considerat liderul vestiarului de la FCSB a plecat cu maşina lui Marius Ianuli de la Mioveni şi nu s-a întors la Bucureşti alături de coechipieri şi staff.

“E normal să fim îngrijorați, nu avem cum să fim liniștiți. Jucăm trei meciuri pe teren propriu, trebuie să adunăm puncte și să urcăm în clasament. Trebuie să ne adaptăm, suntem obligați, sperăm să nu mai jucăm pe terenuri cu gheață, nu trebuia să fie gheață pe ele, în mod normal. Trebuie să ne adaptăm.

(N.r. Patronul a zis că te-ai temut) Nu, nu m-am temut, poate așa i s-a părut dânsului. Dar nu m-am temut. Au mai rămas doar opt meciuri, cred că avem nevoie de cinci victorii, ca să fim siguri. E o situație dificilă, dar suntem la Steaua, trebuie să câștigăm meciurile, așa cum am făcut-o la finalul anului trecut. (Te gândești și la meciul cu Turcia, secunzii au fost prezenți la meci) Nu, e prea devreme. Îl ai în calcul, dar mai avem mult de jucat până în martie.