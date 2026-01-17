Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş - FCSB 1-0 - Antena Sport

Florin Tănase nu a plecat alături de echipă după meciul FC Argeş – FCSB 1-0. Campioana României a pierdut primul meci oficial din 2026 şi rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte, în afara locurilor de play-off.
La finalul partidei de la Mioveni, câţiva jucători din echipa roş-albaştrilor au stat şi au făcut poze şi au oferit autografe fanilor care i-au aşteptat în frig. Printre aceştia s-a numărat şi Florin Tănase.
Florin Tănase nu a plecat alături de colegii de la FCSB, după meciul cu FC Argeş
Potrivit gsp.ro, Tănase nu s-a urcat însă în autocar. Cel care este considerat liderul vestiarului de la FCSB a plecat cu maşina lui Marius Ianuli de la Mioveni şi nu s-a întors la Bucureşti alături de coechipieri şi staff.
“E normal să fim îngrijorați, nu avem cum să fim liniștiți. Jucăm trei meciuri pe teren propriu, trebuie să adunăm puncte și să urcăm în clasament. Trebuie să ne adaptăm, suntem obligați, sperăm să nu mai jucăm pe terenuri cu gheață, nu trebuia să fie gheață pe ele, în mod normal. Trebuie să ne adaptăm.
(N.r. Patronul a zis că te-ai temut) Nu, nu m-am temut, poate așa i s-a părut dânsului. Dar nu m-am temut. Au mai rămas doar opt meciuri, cred că avem nevoie de cinci victorii, ca să fim siguri. E o situație dificilă, dar suntem la Steaua, trebuie să câștigăm meciurile, așa cum am făcut-o la finalul anului trecut. (Te gândești și la meciul cu Turcia, secunzii au fost prezenți la meci) Nu, e prea devreme. Îl ai în calcul, dar mai avem mult de jucat până în martie.
(N.r. Despre meciul cu Dinamo Zagreb) Trebuie să dăm totul, reprezentăm România, suntem obligați să luptăm și să adunăm puncte. Poate o să fie mai bine din trei în trei zile. Astăzi, și venind după pauză, și asta a contat”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, la finalul partidei.
În urma acestui prim meci din 2026, FCSB rămâne pe locul 9, 31 de puncte, în timp ce FC Argeş şi-a consolidat locul 5, cu 37 de puncte. Campioana României se află acum la 2 puncte de locurile de play-off, dar diferenţa se poate mări, dacă Oţelul Galaţi se va impune în meciul din Gruia, cu CFR Cluj.
Pentru FCSB urmează acum deplasarea din penultima etapă Europa League, cu Dinamo Zagreb, după care va juca două meciuri pe teren propriu. Este vorba despre duelurile cu CFR Cluj şi Fenerbahce, partida contra turcilor fiind din ultima etapă a grupei principale Europa League.
