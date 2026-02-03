Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: "Nu l-a prins într-o zi bună" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună”

Andrei Nicolae Publicat: 3 februarie 2026, 11:24

Victor Angelescu și Dan Șucu, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre episodul care a generat intrigă în rândul fanilor giuleșteni la meciul pierdut cu “U” Cluj. Dan Șucu a fost surprins vorbind într-un dialog aprins cu Gheorghe Răducanu, cunoscut sub numele de Gigi Corsicanu, iar suflarea alb-vișinie a început să se întrebe care a fost cauza a ceea s-a văzut la TV.

Rapidul a fost învinsă în Giulești de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0, însă pe lângă eșecul de pe teren, a mai fost un episod care a pus în gardă fanii echipei. După fluierul final au fost publicate imagini cu Dan Șucu și Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie al alb-vișiniilor, vorbind înainte ca partida să înceapă.

Dan Șucu, nemulțumit din cauza rezultatelor făcute de Genoa

Patronul Rapidului a părut pe parcursul dialogului indignat în anumite momente, în timp ce partenerul său de discuție părea în schimb extrem de degajat. Imaginile respective i-au făcut pe suporterii formației lui Costel Gâlcă să își pună semne de întrebare, deși Gigi Corsicanu a oferit asigurări că nu există nicio tensiune între el și Șucu, iar patronul era nemulțumit de rezultatele înregistrate de Genoa în Serie A.

La câteva zile distanță de eșecul Rapidului cu “U” Cluj, Victor Angelescu a fost și el întrebat despre ce s-a văzut la TV și a recunoscut că nu știe ce discuții au purtat Șucu și Coriscanu, motiv pentru care a preferat să nu dea detalii. Președintele clubului a menționat însă ce a declarat și fostul lider de galerie, și anume că patronul nu se afla în cea mai bună dispoziție din cauza arbitrajelor la care a fost supusă Genoa în ultima perioadă.

În primul rând, să ştiu exact ce s-a întâmplat nu am cum, discuţia e între ei doi. Ştiu că era înainte de meci, l-am salutat şi eu pe Gigi când a plecat. Nu cred că l-a prins într-o zi bună, chiar cu o zi înainte fusese la Roma, revenise de la 2-0 şi au primit cred că al treilea penalty împotriva lor, în minutul 94.

Au fost anumite lucruri, cu protestele de la ultimul meci, nu cred că l-a prins în cel mai bun moment. Mai mult nu ştiu să spun, e o discuţie între ei doi. Eram foarte prins, fusesem jos, am venit pentru că începea meciul, eram concentraţi să-i batem pe ‘U’ Cluj. N-am avut timp să întreb“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

Pentru Rapid, aflată în acest moment pe locul 3 în Liga 1, giuleștenii au 45 de puncte, la unul singur distanță de Universitatea Craiova.

 

