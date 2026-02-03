Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: "Nu cred că e puţin" - Antena Sport

Basarab Panduru a analizat prestaţiile echipelor care se luptă pentru un loc în play-off şi a numit formaţiile care ar merita să încheie pe un loc în primele şase, ţinând cont de evoluţiile lor. Au mai rămas şase etape din sezonul regulat, iar lupta pentru play-off este foarte strânsă.

Dacă Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid par să nu mai aibă emoţii în ceea ce priveşte calificarea în play-off, pentru celelalte trei locuri se luptă opt echipe. Este vorba despre FC Argeș, FC Botoșani, U Cluj, UTA Arad, Oțelul Galați, CFR Cluj, Farul Constanța și FCSB.

Basarab Panduru nu crede că FCSB merită să intre în play-off

Dintre toate aceste formaţii, Basarab Panduru a vorbit strict despre fotbalul practicat de acestea şi consideră că echipele care ar merita să obţină ultimele bilete pentru play-off sunt CFR Cluj, U Cluj şi UTA Arad:

“Mie mi-a plăcut CFR-ul în ultimele două meciuri. Și ăla de la Botoșani a fost câștigat, dar nu pe un mare fotbal. Din minutul 41 la FCSB a jucat bine. Cu Metaloglobus a avut probleme, dar totuși a dat 4 goluri. A dat 8 goluri în două meciuri, nu cred că e puțin să dai atâtea în România.

U Cluj mi se pare că e ceva, nu neapărat cel mai bun fotbal, ci ca echipa închegată, greu de bătut. Mi se pare că și U Cluj e acolo.