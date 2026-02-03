Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: "Cel mai mare club din lume" - Antena Sport

Inter a fost o echipă extrem de discretă în această perioadă de mercato, fiind la un pas să încheie “fereastra” de transferuri fără să efectueze vreo mutare la echipa mare. S-a întâmplat însă cu câteva ore înainte de termenul limită, Yanis Massolin (23 ani) fiind fotbalistul prezentat în tricoul “nerazzurrilor”.

Inter a făcut primul și unicul ei transfer din această perioadă de mercato chiar în ultima zi posibilă. Francezul Yanis Massolin a fost prezentat oficial la formția lui Cristi Chivu, care a plătit 3,5 milioane de euro în schimbul său către Modena, club din Serie B.

Massolin, prezentat oficial la Inter

Clubul a anunțat transferul mijlocașului ofensiv pe rețelele sociale și a transmis de asemenea că fotbalistul din “hexagon” se va întoarce până la finalul acestui sezon la fosta sa echipă din eșalonul secund.

“FC Internazionale Milano confirmă că Yanis Massolin s-a alăturat clubului de la Modena Football Club 2018. Mijlocașul francez născut în 2002 a semnat un contract cu Inter până la 30 iunie 2030.

Massolin se alătură echipei cu un contract permanent și este împrumutat imediat înapoi la Modena până la sfârșitul sezonului“, s-a arătat în comunicatul italienilor.