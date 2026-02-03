Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: "Cel mai mare club din lume" - Antena Sport

Inter a fost o echipă extrem de discretă în această perioadă de mercato, fiind la un pas să încheie “fereastra” de transferuri fără să efectueze vreo mutare la echipa mare. S-a întâmplat însă cu câteva ore înainte de termenul limită, Yanis Massolin (23 ani) fiind fotbalistul prezentat în tricoul “nerazzurrilor”.
Inter a făcut primul și unicul ei transfer din această perioadă de mercato chiar în ultima zi posibilă. Francezul Yanis Massolin a fost prezentat oficial la formția lui Cristi Chivu, care a plătit 3,5 milioane de euro în schimbul său către Modena, club din Serie B.
Massolin, prezentat oficial la Inter
Clubul a anunțat transferul mijlocașului ofensiv pe rețelele sociale și a transmis de asemenea că fotbalistul din “hexagon” se va întoarce până la finalul acestui sezon la fosta sa echipă din eșalonul secund.
“FC Internazionale Milano confirmă că Yanis Massolin s-a alăturat clubului de la Modena Football Club 2018. Mijlocașul francez născut în 2002 a semnat un contract cu Inter până la 30 iunie 2030.
Massolin se alătură echipei cu un contract permanent și este împrumutat imediat înapoi la Modena până la sfârșitul sezonului“, s-a arătat în comunicatul italienilor.
Agentul lui Massolin, încântat de transfer: “Cel mai mare club din lume”
După ce francezul a fost prezentat oficial la Inter, agentul său, Yvan Le Mee, a acordat un interviu pentru Parlando Di Sport și a vorbit la superlativ despre formația din Lombardia. În plus, impresarul și-a arătat încrederea în Cristi Chivu în ceea ce privește promovarea fotbaliștilor tineri, așa cum este cazul lui Massolin.
“Am găsit proiectul potrivit alături de inter, cel mai mare club din lume a înțeles că Yanis are un potențial incredibil. Are loc de evoluție și Inter a văzut asta.
Inter nu are un jucător ca el în echipa ei, cu siguranță nu a realizat nimic în comparație cu alți jucători ai «nerazzurrilor», dar credem cu toți că are potențialul să convingă staff-ul și pe antrenorul Cristian Chivu, care lansează jucători tineri fără probleme.
L-am adus pe Yoan Bonny la Parma acum trei ani și am vazut cum s-a dezvoltat alături de Chivu. Suntem convinși că va avea grijă de Yanis“, a spus impresarul francezului, potrivit fcinternews.it.
În acest sezon, Massolin a adunat 15 partide, a înscris un gol și a oferit și un assist. De-a lungul carierei sale, jucătorul de 23 de ani a mai evoluat pentru echipe precum Franc Borains, Clermont, Moulins-Yzeure Meyrin FC II.
