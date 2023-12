Florin Tănase, mesaj fabulos despre Gigi Becali: "Ţin legătura cu Ferguson"! Anunţul pe care l-a făcut în privinţa milionarului - Antena Sport

Reclamă

(n.r: Anul acesta l-ai întâlnit pe Cristiano Ronaldo. Cum a fost să joci împotriva lui?) Cum să fie, o plăcere, o onoare, un jucător imens, nu cred că mai are nevoie de vreo descriere.

(n.r: Cine te-a impresionat cel mai mult?) Sunt foarte mulţi jucători buni acolo, care nu au aşa nume, gen Carrasco, Ronaldo. Sunt mulţi jucători foarte buni.

Reclamă

(n.r: Ai câştigat duelul românilor, cu Andrei Cordea şi Laurenţiu Reghecampf) O victorie foarte importantă, ne bucurăm că am reuşit să îi batem, că suntem acolo jos, cu ei şi aveam nevoie mare de puncte.

(n.r.: Ai apucat să petreci de ziua ta) Nu am petrecut, cu siguranţă în seara asta o să petrec.

„România poate fi o surpriză plăcută la acest EURO”

A fost un an bun, chiar dacă am avut o accidentare destul de gravă în vară. Mă bucur că am trecut peste şi nu a fost nevoie să fac operaţie. Sunt bucuros că ne-am calificat cu echipa naţională la EURO, la echipa de club sunt bine.

Reclamă 4 / 0/3

(n.r: cea mai mare dorinţă): Să fiu sănătos. (n.r: La EURO nu îţi doreşti să mergi?) Păi am dat comandă, am dat de mai multe comandă. Normal, orice jucător îşi doreşte să facă parte din acest lot. Sper să fiu sănătos, să am evoluţii bune şi vom vedea. (n.r: Ţi-ar plăcea să vii în Europa, să fii mai aproape de naţională?) Nu mi-ar plăcea, pentru că acolo este un campionat puternic. Ajung repede cu avionul, 4 ore. (n.r: Te duci cu gândul către EURO?) Clar, începând din ianuarie, din cantonament, focusul e să te pregăteşti cât mai bine, să fii cât mai puternic şi să ai evoluţii cât mai bune, fiindcă numai aşa poţi să ajungi acolo. Cred că România poate fi o surpriză plăcută la acest EURO. „Merg la Ferguson după Anul Nou” (n.r: 8 puncte între FCSB şi CFR) Da, la cum s-au desfăşurat lucrurile, cred că puteau să aibă mult mai multe puncte avans, dar sunt bune şi aceste 8. Sper să fie anul lor, mai sunt multe meciuri, dacă le vor trata serios pe toate şi le vor juca la fel ca pe o finală, cu siguranţă ei vor câştiga fiindcă valoarea e de partea lor. (n.r: Ai mai vorbit cu Gigi Becali?) Da, ţin legătura cu Ferguson, o să merg la el după Anul Nou şi o să vorbesc cu dânsul. Cu foştii colegi am mai vorbit. Cu Coman”, a declarat Florin Tănase înainte de Revelion. Reclamă