Fosta echipă a lui Adrian Mutu care l-a şocat: "E dezastru! Liga a 6-a" - Antena Sport

Adrian Mutu, în prezent fără echipă, a vorbit despre una dintre marile probleme cu care se confruntă fotbalul românesc. “Briliantul” a vorbit despre diferenţa uriaşă dintre condiţiile din străinătate şi realitatea nefericită din Liga 1.

Puţine sunt echipele din România care au baze proprii, la standarde ridicate. Cele mai multe echipe din Liga 1 sunt nevoite să se pregătească pe terenuri care nu sunt ale lor şi care nu se prezintă în condiţii ideale.

Adrian Mutu, şocat de baza de pregătire de la CFR Cluj: “Cea mai titrată echipă din ultimii ani”

În ultimii ani, Adrian Mutu le-a pregătit pe Petrolul Ploieşti şi CFR Cluj. Dacă atunci când a fost întrebat de baza “lupilor galbeni”, Mutu a început să râdă, atunci când a vorbit despre baza echipei din Gruia, el a avut un discurs dur:

“Hai să vedem ce se întâmplă în Liga 1. Sunt 3 echipe care au propria bază, restul – zero! Nu au identitate! Zi-mi baza de antrenament a lui Dinamo. O să zici Săftica. OK. La Craiova – cum se numește baza? Au o bază, da, dar e închiriată, e a Primăriei, nu e baza lor. Așa știam eu, sper să nu mă înșel.

Petrolul (n.r. – râde)?! FCSB are bază, Rapid are două baze top. Sepsi are o bază, dar e în Liga a 2-a acum. Restul? Ați fost afară să vezi ce baze au ăia?! Dar nu de acum, de când eram noi mici