Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” - Antena Sport

Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimele două sezoane, însă accidentarea gravă suferită la începutul acestui an l-a făcut pe acesta să rateze un transfer în străinătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Parcursul campioanei României din acest sezon nu este unul bun, nici pe plan intern și nici în competițiile europene. De asemenea, Olaru a fost printre cei mai criticați de patronul Gigi Becali.

Eric De Oliveira, sfat pentru Darius Olaru

Transferat de FCSB la începutul anului 2020, Darius Olaru este unul dintre cei mai importanți oameni din cadrul clubului FCSB. Cu peste 230 de apariții în tricoul roș-albaștrilor, căpitanul campioanei României a fost aproape de un transfer în afară, dar o accidentare gravă l-a scos din circuit.

Fost coleg cu mijlocașul la Gaz Metan Mediaș, Eric De Oliveira l-a sfătuit pe Olaru să plece cât mai repede de la FCSB și a transmis și ce campionat i s-ar potrivi pe viitor.

„Foarte serios, era muncitor. Dacă era o masă care dura până târziu el mergea acasă, i-a plăcut școala. Tot ce s-a întâmplat în viața lui Darius Olaru e meritul lui. Cred că da, ar fi momentul să plece cât mai repede.