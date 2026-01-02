Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB - Antena Sport

Situație incredibilă povestită de Antonio Burnaz, un fost junior al FCSB. El spune că a fost foarte aproape de un transfer la Monza, clubul familie lui Silvio Berlusconi, însă Gigi Becali nu a vrut să îl lase să plece. Ba mai mult, latifundiarul i-a pus și o clauză de reziliere de 10.000.000 de euro. Situația a devenit și mai ciudată, din câte susține fotbalistul, pentru că după o scurtă perioadă de timp, FCSB l-a lăsat liber de contract!

Cine este Antonio Burnaz? El a ajuns la FCSB în 2019, de la echipa de juniori a clubului, de la Rapid U18. Burnaz a evoluat pentru echipele de juniori ale FCSB-ului până în 2023, după care a fost transferat la Unirea Constanța. În prezent, fotbalistul joacă la Gloria Băneasa.

Cum s-a derulat povestea cu Gigi Becali și cum a ajuns să aibă clauză de 10 milioane de euro.

”Steaua se numea echipa când am fost eu acolo. Aveam 5 ani în 2009 și am stat acolo până la 12 ani. Apoi am fost doi ani la Academia Regal Sport din București, iar toate grupele de copii le-a luat Rapidul. Am fost coleg cu Octavian Popescu, Alex Jipa, puțin cu Radu Drăgușin, Blănuță. Grupele de elită de la Regal Sport au ajuns la Rapid. Am jucat, a fost totul ok. Am fost printre golgheterii echipei, am luat locul 3 pe țară și i-am bătut pe ei în finala mică (n.r. pe FCSB).

Fiind prima mea echipă, tatăl meu fiind stelist, eu stelist, vă dați seama că dorința mea era FCSB. M-am întors la FCSB când aveam 14 ani, adică acum vreo 7 ani. Am jucat la grupele de juniori, apoi la 17 ani am fost la echipa a doua din Liga 3, am fost golgheter acolo, dar și la U19.