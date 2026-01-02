Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 17:35

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Situație incredibilă povestită de Antonio Burnaz, un fost junior al FCSB. El spune că a fost foarte aproape de un transfer la Monza, clubul familie lui Silvio Berlusconi, însă Gigi Becali nu a vrut să îl lase să plece. Ba mai mult, latifundiarul i-a pus și o clauză de reziliere de 10.000.000 de euro. Situația a devenit și mai ciudată, din câte susține fotbalistul, pentru că după o scurtă perioadă de timp, FCSB l-a lăsat liber de contract!

Cine este Antonio Burnaz? El a ajuns la FCSB în 2019, de la echipa de juniori a clubului, de la Rapid U18. Burnaz a evoluat pentru echipele de juniori ale FCSB-ului până în 2023, după care a fost transferat la Unirea Constanța. În prezent, fotbalistul joacă la Gloria Băneasa.

Cum s-a derulat povestea cu Gigi Becali și cum a ajuns să aibă clauză de 10 milioane de euro.

”Steaua se numea echipa când am fost eu acolo. Aveam 5 ani în 2009 și am stat acolo până la 12 ani. Apoi am fost doi ani la Academia Regal Sport din București, iar toate grupele de copii le-a luat Rapidul. Am fost coleg cu Octavian Popescu, Alex Jipa, puțin cu Radu Drăgușin, Blănuță. Grupele de elită de la Regal Sport au ajuns la Rapid. Am jucat, a fost totul ok. Am fost printre golgheterii echipei, am luat locul 3 pe țară și i-am bătut pe ei în finala mică (n.r. pe FCSB).

Fiind prima mea echipă, tatăl meu fiind stelist, eu stelist, vă dați seama că dorința mea era FCSB. M-am întors la FCSB când aveam 14 ani, adică acum vreo 7 ani. Am jucat la grupele de juniori, apoi la 17 ani am fost la echipa a doua din Liga 3, am fost golgheter acolo, dar și la U19.

După aceea, la 18 ani, fiind foarte mulți jucători de la prima echipă care nu jucau, coborau la Liga 3 pentru a le da minute, iar noi juniorii nu prindeam nici lotul. Așa am decis să plec pentru a juca. Nu am făcut niciodată antrenamente cu echipa mare, deși eram golgheter.

(n.r. De ce crezi că n-ai fost luat la prima echipă, deși cifrele erau de partea ta?) Probabil și pentru că eu la 16 ani am vrut să plec, aveam un impresar italian. Am avut oportunitatea să plec în Italia, dar ei nu m-au lăsat pentru că aveam contract, iar clauza din contract era de 10 milioane de euro.

Am încercat să vorbesc cu clubul să mă lase. A încercat și impresarul să vorbească, dar n-au vrut să discute cu el. Mi-au spus că eu trebuie să rămân aici (n.r. la FCSB) pentru că sunt de viitor, dar la 18 ani m-au lăsat să plec liber de contract. După aceea m-a luat domnul Vasi Geambazi la Liga 2, la Unirea Constanța”, a povestit fotbalistul pentru Pro Sport.

