Fotbalistul transferat de FCSB, gata de joc! Mihai Stoica: "E foarte bine, a trecut testele" - Antena Sport

Andre Duarte (28 de ani) este într-o formă fizică foarte bună. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica i-a ironizat pe cei de la Ujpest, cu care Duarte se află în litigiu. Oficialul FCSB-ului nu-şi face griji în privinţa procesului pe care echipa maghiară i l-a intentat jucătorului portughez. Ujpest acuza o reziliere “ilegală” a contractului şi susţinea că Duarte ar fi produs clubului, prin această decizie, “pagube materiale semnificative”.

Mihai Stoica, despre Andre Duarte: “Am mare încredere în el”

“Duarte s-a antrenat 5 zile cu noi, am zis să vină să-și cunoască colegii. Eu am mare încredere în el. Mi-a plăcut foarte mult la Craiova, l-am urmărit și după, nu am nicio emoție că ne poate face probleme. El are totul filmat, stă bine în procesul cu Ujpest. S-a dus să se antreneze și l-au dat afară. Probabil așa se poartă pe acolo.

A ieșit foarte bine la teste. El a zis că nu e pregătit, că mai are de recuperat, dar testele de forță explozivă și anduranță le-a trecut, Ovidiu Kurti mi-a zis că e foarte bine”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Andre Duarte este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 800.000 de euro. El a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, după ce şi-a reziliat înţelegerea cu Ujpest. Nu mai evoluase pentru formaţia maghiară din 26 octombrie 2025, atunci când fusese integralist în Debrecen – Ujpest 5-2.