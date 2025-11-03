„Frustrant”. Sorin Cârțu, reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid: „O nedreptate mai mică” - Antena Sport

Sorin Cârțu a oferit o reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Oltenii au egalat în minutul 90+10, după un penalty executat de Steven Nsimba.

Sorin Cârțu a declarat că ar fi fost o nedreptate „colosală” dacă Rapid ar fi plecat cu toate cele trei puncte din Bănie, după meciul cu Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu, reacție dură după Universitatea Craiova – Rapid

Sorin Cârțu a recunoscut că nu s-a putut uita la penalty-ul de la ultima fază a meciului. Președintele oltenilor a declarat că partida din Bănie a fost una spectaculoasă, în rezultatul consideră că e unul „frustrant”.

„A fost un meci foarte spectaculos. Poate cel mai frumos dintre toate meciurile de până acum, cel puțin prima repriză. Rezultatul este frustrant. Un paradox așa, faptul că am egalat în ultimele minute a fost să nu fie o nedreptate colosală mare. A fost o nedreptate mai mică, să spunem așa.

La ceea ce am jucat în prima repriză, a fost frustrant că scorul era egal. Ar fi fost altfel deznodământul dacă scorul era conform desfășurării partidei. Nu am văzut penalty-ul lui Nsimba. La cât ghinion avusesem până atunci, nu m-ar fi mirat dacă nimeream bara sau dădeam pe lângă”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.