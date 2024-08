Gabi Iancu nu înțelege cum Farul a pierdut meciul cu FCSB, în prelungiri: "A fost ciudat!" - Antena Sport

Gabi Iancu nu înțelege cum Farul a pierdut meciul cu FCSB, în prelungiri. Atacantul lui Gică Hagi a vorbit despre meciul de pe stadionul „Steaua”, care s-a încheiat cu scorul de 3-2, în favoarea campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre FCSB și Farul a contat pentru etapa a 5-a din noul sezon de Liga 1. Meciul s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Gabi Iancu nu înțelege cum Farul a pierdut meciul cu FCSB, în prelungiri

Atacantul de la Farul, care a jucat în trecut și pentru FCSB, a spus că echipa sa a fost dominată de campioană în a doua repriză. Totuși, acesta nu înțelege cum roș-albaștrii au marcat 2 goluri în doar câteva minute.

„A fost un joc ciudat. Am început destul de bine și după gol am început să alergăm destul de prost. Ne-au dominat apoi ce la FCSB. Au avut ocazii. Am reușit chiar și așa, pe un fond de dominare din partea lor, să marcăm totuși din nou.

După pauză, FCSB ne-a dominat, însă fără ocazii. Nu știu cum am putut să luăm două goluri în 5 minute, pe finalul jocului. Nu știu dacă a fost vorba de relaxare. Trebuia să ne concentrăm mult mai bine. Orice minut contează până la finalul jocului.