Gafă de cascadorii râsului în Oţelul - CFR Cluj! Gazdele au marcat după o eroare uriaşă a ardelenilor - Antena Sport

Oţelul Galaţi a reuşit să deschidă scorul în meciul cu CFR Cluj, din etapa a şaptea a Ligii 1. Ardelenii se află la primul meci după plecarea lui Dan Petrescu, cel care nu a mai rezistat şi şi-a dat demisia în urma umilinţei din meciul tur cu Hacken, când suedezii s-au impus cu 7-2, în play-off-ul Conference League.
Andrea Mandorlini a revenit la formaţia din Gruia pentru a treia oară, dar nu are parte de loc de un început prea plăcut
CFR Cluj pare că nu îşi mai revine! Gafă uriaşă în apărarea ardelenilor, în meciul cu Oţelul Galaţi
În minutul 25, Patrick Fernandes a deschis scorul după o eroare de neexplicat a clujenilor. Ceea ce trebuia să fie o simplă repunere din şase metri s-a transformat într-un gol al gălăţenilor.
Bolgado a executat cum nu se poate mai prost out-ul din şase metri. Mingea sa a fost trimisă între portarul Hindrich şi Matei Ilie, niciunul nereuşind să reacţioneze suficient de repede.
Pe fază a fost Bană, cel care a recuperat balonul şi care i-a trimis lui Patrick Fernandes. Încă sunt şocul gafei, apărarea lui CFR Cluj nu a avut timp de reacţie, iar atacantul din Insulele Capului Verde a marcat primul său pentru Oţelul Galaţi din acest sezon. El a ajuns vara aceasta în Liga 1, după ce a evoluat în ultimul sezon la Maritimo, în a doua ligă portugheză.
Louis Munteanu nu este în lotul lui CFR Cluj pentru meciul cu Oţelul Galaţi
Louis Munteanu nu se află în lotul celor de la CFR Cluj, pentru meciul cu Oţelul Galaţi. Formaţia din Gruia dispută primul meci după umilinţa suferită în Suedia, în faţa celor de la Hacken. CFR Cluj a pierdut manşa tur din play-off-ul Conference League, scor 2-7. În urma acestui meci, Dan Petrescu şi-a dat demisia. În locul său a revenit Andrea Mandorlini, antrenor care a mai pregătit-o pe CFR Cluj în alte două rânduri.
Foarte aproape de plecarea de la CFR Cluj este şi Louis Munteanu. Toată vara s-a vorbit despre un eventual transfer al internaţionalului român, iar şansele ca acesta să plece după umilinţa suferită de CFR Cluj sunt din ce în ce mai mari. Potrivit fanatik.ro, scouterii celor de la Olympiacos au fost prezenţi la meciul din Suedia, iar Cristi Balaj a confirmat acest lucru:
“Este importantă vânzarea lui, da. Am înțeles că au fost mai mulți scouteri la meci. Louis Munteanu nu a jucat rău”, a declarat preşedintele celor de la CFR Cluj, potrivit sursei menţionate anterior.