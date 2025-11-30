Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Doi jucători s-au "rupt", unul stă pe bară 4 luni - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură după lovitură pentru Dinamo. Doi jucători s-au “rupt”, unul stă pe bară 4 luni

Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 13:46

Jucătorii lui Dinamo, înainte de meciul cu Oțelul / Sport Pictures

Andrei Nicolescu a anunțat în cadrul unei emisiuni că Dinamo are noi probleme legate de accidentări. În partida de pe Arena Națională contra Oțelului, Jordan Ikoko și Antonio Bordușanu, cel de-al doilea urmând să rateze o bună parte din acest sezon.

Dinamo avea infirmeria plină înaintea duelului cu FCSB, iar acum alți doi jucători ai alb-roșiilor au intrat în ea după duelul câștigat cu Oțelul. Pe lângă Alexandru Musi, Cristi Mihai, Daniel Armstrong și Maxime Sivis, au devenit indisponibili și Ikoko și Bordușanu.

Antonio Bordușanu, OUT 4 luni

Situația fundașului dreapta nu pare să fie atât de gravă, dar Andrei Nicolescu a dezvăluit că nu este sigur dacă Zeljko Kopic îl va avea disponibil pentru derby-ul cu FCSB. În ceea ce îl privește pe Bordușanu, unul dintre jucătorii eligibili pentru regula under-21, lui i-a sărit umărul și ar urma să rateze următoarele patru luni din acest sezon.

Ne-au dat peste cap accidentările lui Ikoko și Bordușanu. La Ikoko a fost o recidivă. După cum a ieșit nu este prea bine. Nu știu să spun dacă va juca cu FCSB. Tragem speranțe și pentru Armstrong și Sivis. Sunt speranțe că vor fi cu FCSB.

Suntem într-o prognoză corectă. Suntem bine. Ne-au lovit ultimele săptămâni: Musi, Mihai, Armstrong, Sivis, acum Ikoko, Bordușanu. Nici nu vreau să mă gândesc.

Pentru Brodușanu este complicat. I-a sărit umărul. Va fi complicat. Vedem dacă trebuie operație la fel cum a făcut Casian Soare. E complicat. Casian Soare a ieșit în august și acum se reintegrează în echipă. Probabil va pierde și Bordușanu 4 luni“, a spus Andrei Nicolescu la fanatik.ro.

Dacă Ikoko devenise un jucător de bază în echipa lui Kopic, Bordudșanu a adunat doar patru partide în acest sezon, iar doar într-una a fost titular, respectiv în cea de Cupă cu CS Dinamo.

