Vali Creţu, făcut praf după comportamentul de la Belgrad: "De băiat de peluză. Să vii cu atitudinea asta..." - Antena Sport

Vali Creţu (36 de ani) a fost criticat de Gigi Mustaţă, şeful Peluzei Nord, după episodul petrecut pe “Marakana”, la finalul meciului Steaua Roşie – FCSB 1-0, atunci când fundaşul dreapta l-a criticat pe Ngezana în faţa ultraşilor.
Vali Creţu nu a scăpat de furia fanilor FCSB
“Altcineva a venit cu o altă atitudine, nu de fotbalist, ci de băiat de peluză. Dar sperăm să realizeze că în momentul în care vii şi spui că doi ani ai făcut performanţă şi trăieşti din amintiri, este fix problema ta.
Când eşti la clubul ăsta trebuie să ştii foarte clar că se cere performanţă. Nu stăm să ne rugăm de jucători, că noi trebuie să jucăm în play-off sau că nu mai avem şanse şi trebuie să ne salvăm de la retrogradare. Aici se vorbeşte de performanţă. Aşa a fost obişnuit.
Dacă l-a văzut pe Alibec o dată, apoi a venit şi Creţu, mai urmează şi următorul, atunci nu mai are sens să discutăm. Vorbim vagabonţeşte, ca pe stradă. Eu nu voi permite niciunui jucător să ne înjure
M-am referit la Vali Creţu. Nu vom mai accepta atitudinea unui jucător care să vină în faţa noastră şi să vorbească aşa cum a vorbit el. Dacă el crede că lucrurile astea sunt benefice pentru el, îl aştept în peluză.
Dacă ai atitudine de asta de băiat, vii în peluză. Eu n-am permis niciodată nimănui să înjure jucătorii, să vină cu reproşuri… Eu fotbalistic nu îi reproşez nimic, dar să vii cu atitudinea asta în faţa noastră…”, a spus Mustaţă, citat de fanatik.ro.
Valentin Crețu, selfie alături de Ngezana
Episodul a apărut în spaţiul public, iar mulţi oameni de fotbal au criticat gestul lui Creţu. Pentru a închide scandalul iscat, Valentin Crețu a postat un selfie alături de Ngezana cu mesajul „Nu mor caii când vor câinii!” și o melodie sugestivă, „Champion” („Campion”).
