Andrei Nicolescu i-a dat replica lui Stipe Perica după tensiunile apărute la Dinamo: "Îmi doresc să fie supărat" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 12:07

Stipe Perica, în timpul unui meci jucat pentru Dinamo / Sport Pictures

Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul unei intervenții la o emisiune despre declarațiile pe care le-a făcut Stipe Perica la finalul partidei dintre Dinamo și Oțelul. Criticat în ultima perioadă de fani și de conducere, atacantul și-a exprimat nemulțumirea cu privire la vorbele care au fost îndreptate către el.

Nicolescu, președintele de la Dinamo, a declarat că supărarea lui Perica este fix lucrul pe care vrea să îl vadă de la jucător, în contextul în care inclusiv conducătorul s-a numărat printre cei care l-au contestat în ultima perioadă. Omul care prezidează echipa alb-roșie a continuat și a dezvăluit că a vrut să îl scoată pe fotbalistul croat din zona de confort, astfel încât să fie dispus să se forțeze mai mult pentru a juca mai bine.

Stipe Perica și-a pierdut forma din sezonul trecut

Perica a fost un jucător extrem de eficient pentru Dinamo în sezonul trecut, când a fost adus, marcând cinci goluri pentru alb-roșii în play-off. De la startul noului sezon, croatul a fost măcinat de o accidentare, după care nu a reușit să își intre în ritmul din stagiunea trecută.

Până acum, atacantul a adunat un singur gol și doar două meciuri din postura de titular. Cu toate acestea, Nicolescu a infirmat zvonurile potrivit cărora Perica ar urma să fie înlăturat de club în perioada de mercato de iarnă.

E normal să fie supărat, îmi doresc să fie supărat ca să mă contrazică. Să ne arate cine e, ăsta e spiritul. E normal să fi făcut asta, voiam să-l scot din zona de confort, vreau să îmi demonstreze că e Perica pe care l-am transferat.

N-am discutat așa ceva (n.r. plecarea sa), e vorba că avem niște așteptări, clubul ăsta vrea să construiască mai mult, inclusiv cu el. Și el e responsabil pentru rezultate. Dinamo suntem toți și trebuie să fim responsabili pe postul nostru. Trebuie să forțeze un pic limita de durere, de risc, de forță, trebuie să forțeze un pic“, a spus Andrei Nicolescu despre Stipe Perica, la fanatik.ro.

Ce a declarat Perica după Dinamo – Oțelul

Sunt mai bine acum, mă antrenez normal, încerc să dau de fiecare dată 100%. La începutul verii am avut o accidentare la spate, iar la ultimul meci am suferit o ruptură musculară, dar m-am recuperat în 7 zile.

Mă așteptam la mai mult sezonul ăsta, am ratat multe ocazii. Am fost și ghinionist, și cu Craiova, și cu Cluj, am nimerit bara. Asta face parte din joc, mă bucur că am șanse.

În primul rând, nu sunt afectat de media, de fani. Nu este frumos să fii criticat, dar asta e parte din viața unui fotbalist. Oamenii care vin să ne vadă plătesc bilete, uneori sunt frustrați. Este parte din meseria mea, încerc să fiu corect și să fiu la 100%. Mai am un an și jumătate contract, eu acum mă concentrez doar la meciul cu Farul“, a declarat croatul, potrivit digisport.ro.

