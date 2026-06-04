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Gata! Primul jucător care semnează cu FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Contract pe doi ani”

Radu Constantin Publicat: 4 iunie 2026, 15:18

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Gata! Primul jucător care semnează cu FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: Contract pe doi ani
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Florin Tănase a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au fost asociați cu un posibil transfer de la formația roș-albastră, mai exact cu o plecare în China.

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Dacă până acum nici conducerea clubului și nici fotbalistul nu au oferit un răspuns concret legat de ce va întâmpla pe viitor, Mihai Stoica a “făcut lumină”. El a anunțat că FCSB a ajuns la un acord cu Florin Tănase și acesta și-a dat acordul pentru încă două sezoane.

„Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru. Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31”, a dezvăluit Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Becali spunea că Tanase are 30.000 de euro salariu la FCSB

Gigi Becali a declarat recent că Tănase este cel mai bine plătit jucător de la FCSB.

“Ce ofertă poate să aibă? Banii ăia îi ia și la mine, are 30.000 pe lună plus calificări, iar ia un milion (n.r. de euro) anul ăsta. El e prost? La calificare ia 300.000. Eu sunt calificat“, a spus patronul roș-albaștrilor, potrivit digisport.ro.

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