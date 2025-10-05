Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova - Antena Sport

Florin Tănase a deschis scorul în minutul 39 al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, după ce a transformat un penalty dictat de Istvan Kovacs.
Imediat după golul lui Tănase jucătorii campioanei au făcut cunoscuta lor horă a bucuriei, pe care în acest sezon au arătat-o în mult mai puţine rânduri decât în sezonul trecut.
Jucătorii campioanei au făcut hora bucuriei după ce Tănase a deschis scorul în FCSB – Universitatea Craiova
FCSB a făcut hora bucuriei şi în derby-ul cu Dinamo, după ce tot Tănase a deschis scorul din penalty. Ulterior Dinamo a câştigat meciul cu 4-3.
Istvan Kovacs a fost chemat la VAR în două rânduri în prima repriză a derby-ului FCSB – Universitatea Craiova. Mai întâi la duelul din minutul 6 din careu dintre Bîrligea şi Romanchuk. Iniţial Kovacs a văzut penalty, dar a întors faza după ce s-a uitat la reluări pe monitorul VAR.
Ulterior, la duelul din careu dintre Andrei Stoian şi Vladimir Screciu, Kovacs a decis penalty după ce a văzut reluările din camera VAR.
Înaintea startului derby-ului FCSB – Universitatea Craiova, campioana ultimelor două sezoane ocupa locul 12 în Liga 1, cu 11 puncte. Universitatea Craiova a fost detronată de Rapid din poziţia de lider, giuleştenii având 25 de puncte după victoria cu 3-1 cu Farul. Craiova lui Rădoi avea 24 de puncte înaintea derby-ului cu FCSB.
