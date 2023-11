Giani Kiriţă, discurs cu accente dramatice înainte de Dinamo - FCSB: "Da, mă tem!" - Antena Sport

Reclamă

Giani Kiriţă vrea ca Ovidiu Burcă să nu mai fie pe banca lui Dinamo

Giani Kiriță a izbucnit când a aflat ce gest ar fi făcut Andrei Nicolescu la Dinamo! Fostul jucător al clubului din Ștefan cel Mare l-a criticat dur pe administratorul special al „câinilor”.

Oficialul de la Dinamo a fost criticat pentru faptul că acesta încearcă să aibă o relație mai strânsă cu jucătorii lui Ovidiu Burcă, care se află acum în subsolul clasamentului, mai exact pe poziția a 15-a, care duce direct în Liga a 2-a.

Giani Kiriță a dezvăluit faptul că Andrei Nicolescu, administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare, ar fi fost în saună, alături de jucătorii pregătiți de către Ovidiu Burcă. Fostul fotbalist al „câinilor” l-a criticat dur pe oficial și a menționat faptul că acesta nu are ce să caute în anturajul fotbaliștilor.

„I-aș spune așa lui Nicolescu: Tu, băi, băiatule am auzit că faci saună cu băieții! Eu așa am auzit. Așa mi s-a zis. Serios! Nu are voie să facă un conducător saună cu băieții.

Nu ai voie să te duci să faci asta. Nu la modul ăla, Doamne ferește. Trebuie să existe o distanță între conducerea clubului și echipă. Nu ai ce să cauți lângă ei acolo. Tu ești conducător”, a spus Giani Kiriță, potrivit fanatik.ro.

În ultima perioadă, oficialul câinilor este criticat pentru criza profundă în care se află formația din Ștefan cel Mare. Nou promovată în Liga 1, Dinamo nu a mai reușit să câștige nicio partidă din luna august. În campionat, ultima victorie a echipei lui Ovidiu Burcă a fost în luna august, împotriva celor de la FC Voluntari, scor 3-2.