Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo - Craiova 1-1: "Nu a fost? Uriaşă" - Antena Sport

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo - Craiova 1-1: "Nu a fost? Uriaşă"

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: "Nu a fost? Uriaşă"

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: “Nu a fost? Uriaşă”

Publicat: 9 februarie 2026, 22:19

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: Nu a fost? Uriaşă

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu / Colaj AntenaSport, Profimedia Images

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1.

Ambii au fost de acord că rezultatul a fost echitabil, dar nu s-au înţeles în privinţa ocaziilor. Nicolescu a susţinut că raportul ocaziilor clare a fost de 2 la 1 în favoarea lui Dinamo, iar Gică Craioveanu l-a contrazis pe preşedintele executiv al lui Dinamo.

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu, dialog în contradictoriu după Dinamo – Craiova 1-1

“Am văzut două echipe puternice. Au ieşit mai puţine faze de poartă, au ieşit mai multe dueluri fizice. Am jucat mai mult minge lungă decât posesie. Terenul nu e extraordinar. Frigul a influenţat mult jocul, se simte mai mult la nivelul solului.

Pe ansamblu, scorul mi se pare echitabil. La noi golul a venit dintr-o contră, la ei a venit din nebunia aia, după ce iei gol… Eu nu sunt de acord că Craiova a dominat meciul ăsta. Dacă ne luăm după ocazii clare de gol ar fi trebuit să fie 2-1″, a spus Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

Gică Craioveanu nu a fost de acord. “Păi una aţi avut”, a insistat Nicolescu. “A lui Matei nu a fost clară? A lui Fane (n.r: Baiaram) nu a fost ocazie? Uriaşă. În plus, faza lui Mora, pe care o consider cea mai frumoasă a meciului”, a susţinut Craioveanu.

“De acord că Dinamo a pus mai multă ambiţie decât Craiova”, a declarat Craioveanu, fiind, din nou, contrazis de Nicolescu. “Nu, ambele echipe au pus ambiţie”, a susţinut oficialul “câinilor”.

Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 26-a a Ligii 1.

Oltenii au avut cea mai mare ocazie a reprizei întâi, în minutul 32, când Screciu a trimis o lovitură de cap, iar Mărginean a deviat mingea în bara propriei porţi. În rest, prima parte s-a încheiat fără nici un şut pe poartă pentru ambele echipe. După reluare, încercările ofensive ale gazdelor au dus la deschiderea scorului. Armstrong a centrat, Opruţ a trimis din prima în acreu de unde Alberto Soro a înscris cu capul. Golul egalizator a venit în minutul 62, când Carlos Mora a luat o acţiune pe cont propriu, i-a pasat lui Cicâldău, iar acesta a centrat la prima bară, în careu, unde Al Hamlawi i-a luat faţa lui Boateng înscriind la colţul scurt.

În minutul 70 portarul craiovean, Laurenţiu Popescu, a ieşit foarte bine la Armstrong şi derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.

Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid şi Dinamo, ambele cu câte 49 de puncte.

