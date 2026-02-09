Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo - Craiova 1-1: "Nu a fost? Uriaşă" - Antena Sport

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1.

Ambii au fost de acord că rezultatul a fost echitabil, dar nu s-au înţeles în privinţa ocaziilor. Nicolescu a susţinut că raportul ocaziilor clare a fost de 2 la 1 în favoarea lui Dinamo, iar Gică Craioveanu l-a contrazis pe preşedintele executiv al lui Dinamo.

Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu, dialog în contradictoriu după Dinamo – Craiova 1-1

“Am văzut două echipe puternice. Au ieşit mai puţine faze de poartă, au ieşit mai multe dueluri fizice. Am jucat mai mult minge lungă decât posesie. Terenul nu e extraordinar. Frigul a influenţat mult jocul, se simte mai mult la nivelul solului.

Pe ansamblu, scorul mi se pare echitabil. La noi golul a venit dintr-o contră, la ei a venit din nebunia aia, după ce iei gol… Eu nu sunt de acord că Craiova a dominat meciul ăsta. Dacă ne luăm după ocazii clare de gol ar fi trebuit să fie 2-1″, a spus Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

Gică Craioveanu nu a fost de acord. “Păi una aţi avut”, a insistat Nicolescu. “A lui Matei nu a fost clară? A lui Fane (n.r: Baiaram) nu a fost ocazie? Uriaşă. În plus, faza lui Mora, pe care o consider cea mai frumoasă a meciului”, a susţinut Craioveanu.