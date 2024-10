Gică Hagi anunţă măsuri radicale după umilinţa cu Rapid: "În halul ăsta am ajuns! Nu am înţeles nimic! Vedem cine va rămâne" - Antena Sport

Gică Hagi anunţă măsuri radicale după umilinţa cu Rapid. Hagi a spus că se va face o evaluare generală la echipă, inclusiv staff-ul tehnic, după umilinţa cu Rapid.

Gică Hagi a spus că cine va rămâne la echipa, va trebui să lupte să scoată echipă din zona periculoase a Rapidului. Hagi a fost bulversat de jocul echipei sale, mai ales cel din prima repriză.

„E greu să vorbeşti în momentul de faţă. Am petrecut clipe bune cu Farul în ultimii ani. Se pare că am ajuns într-un punct în care lucrurile sunt dificile, e o situaţie grea. Să evaluăm şi să schimbăm lucrurile. Legat de meci, trebuie să vorbesc de prima repriză. Nu am înţeles ce joc avem, ce pregătim şi nu facem la meci. Când nu ai puterea asta, e clar că adversarul joacă. Ori eşti cel mai bun şi mai frumos, ori în halul ăsta în care am ajuns. Am trăit clipe pe care nu şi le doreşte niciun jucător. Toţi suntem de vină, toţi facem ceva care nu merge. Vedem cine merge înainte. E o noapte şi o să vedem ce o să facem.

Cea mai mare problemă la Farul e că a ieşit campioană acum 2 ani. Nu mai suntem cu picioarele pe pământ, nu mai suntem realişti. Trebuie să ai putere. Eu nu am înţeles nimic în seara asta. Numai mingi lungi şi verticale la cap. Defensiv nu am recuperat 4 mingi. Nu e prima dată când jucăm aşa. Toţi suntem la evaluare, şi eu cu staff-ul meu. Ori manager, ori e antrenor. La Farul, toţi avem o problemă. E o noapte, vom dormi. Cine trebuie să rămână, trebuie să lupte. Cine va rămâne. Trebuie să schimbăm totul. Ne aşteaptă un sezon foarte greu. Nu vorbim de antrenor, eu nu pot să mă despart că sunt acţionar. Ceva trebuie să fie schimbat. Nu ştiu ce e cu Nedelcu”, a spus Gică Hagi la digisport.ro.

