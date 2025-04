Gică Hagi, laude pentru Denis Alibec, după ce Farul a dat recital cu Sepsi: "E meritul lui" - Antena Sport

Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Denis Alibec, după ce Farul a dat recital şi a învins-o cu 4-1 pe Sepsi, în play-out. „Regele” s-a declarat foarte bucuros de victoria înregistrată de echipa sa.

Denis Alibec a reuşit un meci de vis. Acesta a marcat un gol şi a oferit două pase decisive în duelul cu Sepsi, în care Farul a revenit de la 0-1.

Gică Hagi, laude pentru Denis Alibec, după ce Farul a dat recital cu Sepsi

Gică Hagi a dezvăluit că i-a transmis lui Denis Alibec să şuteze spre poarta covăsnenilor, la lovitura liberă prin care atacantul a reuşit să înscrie în minutul 70.

„Fotbalul e întotdeauna o necunoscută, important e să crezi, să munceşti până la capăt. Am vorbit la pauză, eu ca antrenor, am adus ceva, legat de sistem. Aici i-am surprins, cu presiunea pusă. Cred că e o victorie meritată, niciodată nu am câştigat atât de clar.

(I-aţi spus lui Denis Alibec să tragă la poartă) El a făcut-o, i-am zis să bată spre poartă, pe interior, ca la antrenamente. Dar e meritul lui, e calitatea jucătorului. Aşa am lucrat de multe ori.