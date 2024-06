Gică Hagi vrea să transfere de la o echipă retrogradată! Jucătorii pe care "Regele" a pus ochii - Antena Sport

„Avem acelaşi obiectiv în fiecare an, play-off-ul, promovare de tineri. Şi să mergem cât mai sus, după ce intrăm în play-off. Am vrea să ne batem în fiecare an la campionat. Ne batem, de fapt. În fotbal există un singur obiectiv, meciul următor.

Cel puţin pentru mine, obiectivul principal e să încercăm să aducem lângă noi oameni care au o anumită potenţă financiară, pentru a încerca să aducem jucători buni, care împreună cu jucătorii tineri, să formeze un lot competitiv.

Să ai în fiecare an deficit financiar, nu poţi să te baţi cu echipe care au bugete de 15 milioane. Noi cu buget de şapte milioane, e greu să te baţi. Dar chiar şi aşa, ne batem, am avut un play-off foarte bun. Întotdeauna am fost acolo, printre cele mai bune echipe din Liga 1. Să încercăm să schimbăm acţionariatul, să aducem oameni lângă noi”, a declarat Gică Popescu, conform digisport.ro.