Gigi Becali a anunţat ce impozit uriaş plăteşte la FCSB: "Eu, în fiecare lună, pac suta de mii" - Antena Sport

Pentru Gigi Becali fotbalul este afacere! O dovadă în acest sens sunt taxele şi impozitele pe care omul de afaceri le plăteşte lunar pentru club. O simplă greşeală managerială îl poate costa mult, aşa că latifundiarul trebuie întâi să se gândească la ce bani îi aduce echipa.
Gigi Becali susţine că în ultimul an ar fi încasat nu mai puţin de 17 milioane de euro la club. Au urmat taxele şi impozitele la echipă, iar banii din bugetul clubului s-au redus substanţial. „În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat. Și mai am 4 milioane în cont și am scos vreo două. Adică 6. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat”, a fost dezvăluirea lui Becali pentru Fanatik.ro.
Becali a dat apoi detelaii despre impozitul pe care îl plăteşte la stat cu salariile jucătorilor. Suma pe care o plăteşte lunar omul de afaceri este de 100.000 de euro! „La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite, nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Dar eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român”, a adăugat patronul FCSB.
