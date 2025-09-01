Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: "Poate e mai bine așa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa”

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa”

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 21:24

Comentarii
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: Poate e mai bine așa

Gigi Becali - Daniel Bîrligea / Colaj Profimedia

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. Cu toate acestea, Gigi Becali a declarat în urmă cu puțin timp că recuperarea atacantului său va fi una extrem de scurtă, iar în cazul în care vorbele patronului se vor adeveri, atunci jucătorul de 25 de ani ar putea fi apt pentru partida campioanei en-titre cu Csikszereda de pe 14 septembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea nu va fi prezent însă la meciurile naționalei de la începutul lunii, cele contra Canadei și Ciprului.

Bîrligea va fi trimis la Marijana Kovacevic

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a mizat iniţial pe Mamadou Thiam pentru postul de vârf de atac, Bîrligea l-a înlocuit pe acesta la pauză, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 58, după ce s-a accidentat.

Recent, Becali a avut o intervenție telefonică și a spus fără vreo ezitare că atacantul de 25 de ani va sta extrem de puțin pe bară. În plus, patronul de la FCSB a menționat că Bîrligea va fi trimis la Marijana Kovacevic, o destinație deja cunoscută pentru jucătorii campioanei. De asemenea, latifundiarul din Pipera a menționat că poate există și un plus al acestei accidentări a fotbalistului roș-albastru, fără să dea detalii.

Pleacă la Marijana și în trei zile e gata. Într-un fel, poate e mai bine așa“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
21:07
Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB!
21:01
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său
20:55
Florin Tănase: “Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm”
20:36
Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
20:25
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
20:20
Se face transferul la Bayern! Fotbalistul trimis înapoi la Londra va semna cu campioana Germaniei
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”