Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: "Poate e mai bine așa" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. Cu toate acestea, Gigi Becali a declarat în urmă cu puțin timp că recuperarea atacantului său va fi una extrem de scurtă, iar în cazul în care vorbele patronului se vor adeveri, atunci jucătorul de 25 de ani ar putea fi apt pentru partida campioanei en-titre cu Csikszereda de pe 14 septembrie.

Bîrligea nu va fi prezent însă la meciurile naționalei de la începutul lunii, cele contra Canadei și Ciprului.

Bîrligea va fi trimis la Marijana Kovacevic

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a mizat iniţial pe Mamadou Thiam pentru postul de vârf de atac, Bîrligea l-a înlocuit pe acesta la pauză, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 58, după ce s-a accidentat.

Recent, Becali a avut o intervenție telefonică și a spus fără vreo ezitare că atacantul de 25 de ani va sta extrem de puțin pe bară. În plus, patronul de la FCSB a menționat că Bîrligea va fi trimis la Marijana Kovacevic, o destinație deja cunoscută pentru jucătorii campioanei. De asemenea, latifundiarul din Pipera a menționat că poate există și un plus al acestei accidentări a fotbalistului roș-albastru, fără să dea detalii.

“Pleacă la Marijana și în trei zile e gata. Într-un fel, poate e mai bine așa“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.