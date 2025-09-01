Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său - Antena Sport

Închide meniul
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său

Fotbal | Echipa naţională

Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 21:01

Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. După ce s-a scris deja despre indisponibilitatea atacantului pentru meciurile echipei naționale, a venit și un anunț oficial pe rețelele sociale.

În plus, în comunicatul emis se regăsește și decizia luată de staff-ul naționalei privind posibilitatea de a aduce un înlocuitor pentru fotbalistul de la FCSB.

OFICIAL | Bîrligea e OUT. Lotul României rămâne cu 25 de oameni

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a mizat iniţial pe Mamadou Thiam pentru postul de vârf de atac, Bîrligea l-a înlocuit pe acesta la pauză, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 58, după ce s-a accidentat. El a fost înlocuit cu Denis Alibec.

După cum era de așteptat și cum se scrisese deja, RMN-ul făcut de Bîrligea astăzi a arătat că atacantul de la FCSB nu va putea evolua în partidele naționalei contra Canadei și Ciprului. În plus, Mircea Lucescu a decis să nu cheme pe nimeni în locul fotbalistului de 25 de ani și să abordeze cele două meciuri cu un lot de 25 de oameni.

După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj – FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Staff-ul medical de la Echipa Națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util.

Staff-ul tehnic a decis să nu cheme pe altcineva astfel că în lotul pentru meciurile cu Canada și Cipru vor fi 25 de tricolori. Echipa Națională îi urează lui Daniel să se refacă repede și îl așteaptă la viitoarele acțiuni mai puternic! Multă sănătate“, se arată în comunicatul emis pe rețelele sociale.

România o va înfrunta pe Canada într-un amical pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Pe 9 septembrie, naționala va face deplasarea în Cipru, unde continuă campania de calificare la World Cup 2026.

