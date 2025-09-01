Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său - Antena Sport

Daniel Bîrligea a suferit o ruptură musculară la meciul dintre CFR Cluj și FCSB, iar de seara trecută viitorul său pe termen scurt devenise incert. După ce s-a scris deja despre indisponibilitatea atacantului pentru meciurile echipei naționale, a venit și un anunț oficial pe rețelele sociale.

În plus, în comunicatul emis se regăsește și decizia luată de staff-ul naționalei privind posibilitatea de a aduce un înlocuitor pentru fotbalistul de la FCSB.

OFICIAL | Bîrligea e OUT. Lotul României rămâne cu 25 de oameni

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a mizat iniţial pe Mamadou Thiam pentru postul de vârf de atac, Bîrligea l-a înlocuit pe acesta la pauză, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 58, după ce s-a accidentat. El a fost înlocuit cu Denis Alibec.

După cum era de așteptat și cum se scrisese deja, RMN-ul făcut de Bîrligea astăzi a arătat că atacantul de la FCSB nu va putea evolua în partidele naționalei contra Canadei și Ciprului. În plus, Mircea Lucescu a decis să nu cheme pe nimeni în locul fotbalistului de 25 de ani și să abordeze cele două meciuri cu un lot de 25 de oameni.

“După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj – FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Staff-ul medical de la Echipa Națională l-a anunțat pe selecționerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util.