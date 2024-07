Gigi Becali a anunţat echipa FCSB-ului pentru meciul cu Corvinul: "Îl băgăm pe Musi în poartă dacă aşa vrea Burleanu" - Antena Sport

„Eu în Supercupă nu joc cu U21, îi bag pe cei mai buni pe care îi am. Nu mă obligi pe mine să joc cu U21. Am vorbit cu Bodescu (n.r. – secretar general adjunct de la FRF), a zis că am dreptate, că nu trebuie să ne oblige.

Văd că n-au dat niciun fel de semnal. Acum nu am ce să fac. Nu mai joc cu U21, eu am vorbit și cu Șucu, a zis că e de acord. M-am întâlnit cu Șucu, Varga, Rotaru și am stabilit să nu mai jucăm cu U21. Așa am stabilit și eu fac asta.

Nu e lege, e ceva dat de Stalin, care are puterea. A furat Stalin puterea și a făcut ce a vrut. Așa au făcut și ei, la Comitetul Executiv votează lumea ce vor ei. Nu mai merge așa, cu tiranie. Să pierdem cu 3-0, asta vreau”, spunea anterior Gigi Becali.