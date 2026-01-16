Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: "Şi-a scos banii" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul.

În condiţiile în care se vorbeşte de o posibilă plecare a lui Politic de la FCSB, Becali a spus că nu i-ar da drumul jucătorului decât pentru 1 milion de euro.

Gigi Becali vrea cel puţin 1 milion de euro pentru a-l ceda pe Dennis Politic

“Nu am auzit (n.r: de vreo ofertă). El, ca să plece, măcar să iau jumătate din bani. M-a costat aproape 1,9 milioane. Nu găsesc echipă să dea un milion. Încă nu l-am văzut pe Politic, trebuie să-l văd. Eu sunt mulțumit de el, nu iau lucrurile așa, le iau în ansamblu. Alibec, de exemplu, mi-a dat pasă de gol, și-a scos banii. Politic a scos 11 metri, poate nu mă calificam. Pentru mine, Politic nu e un transfer prost. De ce? A făcut ceva bun pentru mine, și-a scos banii”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Dennis Politic e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Musi, jucătorul cedat gratis de FCSB la Dinamo, are în prezent o cotă de piaţă mai mare decât Dennis Politic: 1.3 milioane de euro.

Politic a jucat 9 meciuri în Liga 1 pentru FCSB, marcând un gol. A înscris un gol în 8 meciuri jucate în Europa League şi a avut o reuşită foarte importantă în Supercupa României, trofeu cucerit de FCSB în faţa lui CFR Cluj. Politic a marcat atunci cu un şut de la distanţă. În singurul amical disputat de FCSB în Antalya, 1-2 cu Beşiktaş, Politic a jucat 28 de minute.