Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: "Şi-a scos banii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii”

Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: “Şi-a scos banii”

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 19:47

Comentarii
Gigi Becali a anunţat suma pentru care e gata să îl cedeze pe Dennis Politic: Şi-a scos banii

Dennis Politic, după golul marcat în Supercupă / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În condiţiile în care se vorbeşte de o posibilă plecare a lui Politic de la FCSB, Becali a spus că nu i-ar da drumul jucătorului decât pentru 1 milion de euro.

Gigi Becali vrea cel puţin 1 milion de euro pentru a-l ceda pe Dennis Politic

“Nu am auzit (n.r: de vreo ofertă). El, ca să plece, măcar să iau jumătate din bani. M-a costat aproape 1,9 milioane. Nu găsesc echipă să dea un milion. Încă nu l-am văzut pe Politic, trebuie să-l văd. Eu sunt mulțumit de el, nu iau lucrurile așa, le iau în ansamblu. Alibec, de exemplu, mi-a dat pasă de gol, și-a scos banii. Politic a scos 11 metri, poate nu mă calificam. Pentru mine, Politic nu e un transfer prost. De ce? A făcut ceva bun pentru mine, și-a scos banii”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Dennis Politic e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro. Musi, jucătorul cedat gratis de FCSB la Dinamo, are în prezent o cotă de piaţă mai mare decât Dennis Politic: 1.3 milioane de euro.

Politic a jucat 9 meciuri în Liga 1 pentru FCSB, marcând un gol. A înscris un gol în 8 meciuri jucate în Europa League şi a avut o reuşită foarte importantă în Supercupa României, trofeu cucerit de FCSB în faţa lui CFR Cluj. Politic a marcat atunci cu un şut de la distanţă. În singurul amical disputat de FCSB în Antalya, 1-2 cu Beşiktaş, Politic a jucat 28 de minute.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Observator
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Războinicele de la handbal
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Oneştiul, declarat “oraş european al sportului” în “Anul Nadia”
21:24
VideoJurnal Antena Sport | De la soare la ninsoare
21:24
CFR Cluj, transfer direct de la Rapid! Revenire impresionantă în Gruia
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Moruţan, marea lovitură pe care o pregăteşte Rapidul pentru acest mercato
21:22
VideoJurnal Antena Sport | Bîrligea, un italiano vero!
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 4 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 5 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 6 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”