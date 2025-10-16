"Nici nu mai calc pe Giuleşti". Anunţul uluitor făcut de Marius Şumudică la 5 luni după plecarea de la Rapid - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un anunţ total surprinzător în cadrul unei emisiuni în care a participat recent. Fostul antrenor al Rapidului din sezonul trecut a dezvăluit că de când s-a despărțit de alb-vișinii, nu a mai fost pe stadionul giuleștenilor și nici nu plănuiește să o mai facă.
Tehnicianul de 54 de ani a mărturisit inclusiv că are o clauză potrivit căreia nu poate povesti nimic din interiorul clubului timp de doi ani de când și-a pus semnătura pe contract. În acest sens, Șumudică a declarat că îi este dificil să se mai revadă cu anumite persoane din cadrul clubului.
Marius Șumudică nu se mai întoarce în Giulești
Un adevărat simbol pentru suporterii Rapidului, Șumudică a uimit cu siguranță mulți fani prin declarația oferită. Cu toate acestea, antrenorul care a dezvăluit recent că și-a găsit o nouă echipă nu a menționat dacă decizia de a nu mai călca pe Giulești este una definitivă sau doar de moment.
“Cu domnul Angelescu n-am mai avut niciun dialog, n-am mai vorbit și n-am mai avut șansa de a ne vedea. Eu n-am mai fost pe Giulești, nici nu mai calc pe Giulești! Asta e decizia mea! Nu pot să merg! Mi-e greu!
Din ceea ce știu că mi s-a întâmplat și am aflat după aceea din interior, mi-e foarte greu să mai ajung acolo, să mai dau ochii cu unii oameni de acolo. În plus am o clauză… Și contractul, când l-am semnat, nici nu m-am uitat ce am semnat.
Atât de mult mi-am dorit să ajung la Rapid. Și după care am văzut că am o clauză în care, timp de 2 ani, eu n-am voie să vorbesc ceva din interiorul clubului, fiindcă trebuie să plătesc o sumă mare de bani“, a spus fostul antrenor al Rapidului, potrivit gsp.ro.
Marius Șumudică a avut un mandat sub așteptări la Rapid, unde venise inițial “pe cai mari” în locul lui Neil Lennon. “Șumi” a prins play-off-ul alături de alb-vișinii, însă nu a putut să îi ducă pe un loc de cupe europene, terminând campionatul pe locul al cincilea.
- Au loc Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea într-un atac de vis la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica
- Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme”
- Mihai Stoica l-a aprobat pe Gigi Becali și a confirmat plecarea jucătorului de la FCSB: „Ce poți să faci?”
- Zeljko Kopic, noi vești despre accidentarea lui Alexandru Musi: „E greu”
- Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator”