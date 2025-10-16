"Nici nu mai calc pe Giuleşti". Anunţul uluitor făcut de Marius Şumudică la 5 luni după plecarea de la Rapid - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un anunţ total surprinzător în cadrul unei emisiuni în care a participat recent. Fostul antrenor al Rapidului din sezonul trecut a dezvăluit că de când s-a despărțit de alb-vișinii, nu a mai fost pe stadionul giuleștenilor și nici nu plănuiește să o mai facă.

Tehnicianul de 54 de ani a mărturisit inclusiv că are o clauză potrivit căreia nu poate povesti nimic din interiorul clubului timp de doi ani de când și-a pus semnătura pe contract. În acest sens, Șumudică a declarat că îi este dificil să se mai revadă cu anumite persoane din cadrul clubului.

Marius Șumudică nu se mai întoarce în Giulești

Un adevărat simbol pentru suporterii Rapidului, Șumudică a uimit cu siguranță mulți fani prin declarația oferită. Cu toate acestea, antrenorul care a dezvăluit recent că și-a găsit o nouă echipă nu a menționat dacă decizia de a nu mai călca pe Giulești este una definitivă sau doar de moment.

“Cu domnul Angelescu n-am mai avut niciun dialog, n-am mai vorbit și n-am mai avut șansa de a ne vedea. Eu n-am mai fost pe Giulești, nici nu mai calc pe Giulești! Asta e decizia mea! Nu pot să merg! Mi-e greu!

Din ceea ce știu că mi s-a întâmplat și am aflat după aceea din interior, mi-e foarte greu să mai ajung acolo, să mai dau ochii cu unii oameni de acolo. În plus am o clauză… Și contractul, când l-am semnat, nici nu m-am uitat ce am semnat.