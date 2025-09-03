Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: "Sunt nebun?" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit, din nou, despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB! Patronul campioanei a răbufnit atunci când a aflat pe ce sumă s-ar putea realiza mutarea.
Becali i-a făcut o ofertă publică lui Neluțu Varga pentru transferul lui Louis Munteanu. Latifundiarul a oferit 4,5 milioane de euro pentru mutare, însă a aflat că trebuie să pluseze, pentru a fi sigur de transfer.
Gigi Becali a răbufnit atunci când a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu
Gigi Becali a dezvăluit că o persoană i-a recomandat să ofere 6 milioane de euro pentru transferul lui Louis Muntenau. Patronul de la FCSB a răbufnit apoi și a spus că nu va oferi o asemenea sumă pentru a aduce la echipă un jucător din România.
“(n.r. Pe Louis Munteanu îl mai vreți?) Pentru Louis Munteanu rămâne oferta! E valabilă, 4,5 milioane de euro dau la orice oră!
Mi-a dat cineva, un prieten, a zis băi Gigi, dacă îi dai 6 milioane ți-l dă. Și am zis bă, ce am, am înebunit de cap? Dau 6 milioane în România? Toți banii din Europa îi dau lui Neluțu, sunt nebun? Dau 4,5, bă dar 6? Sunt nebun? Vine familia și îmi spune, bă nebunule, ești nebun?
Louis Munteanu nu prea a vrut la început, dar el acum nu vede unde e zgura mai bună? Cum să dai 6 milioane? Poate să zică nevasta, bă ești nebun, îți bați joc de bani?”
(n.r. Ce spuneți despre transferul lui Kurt Zouma la CFR?) Eu nu arunc cu banii! Eu arunc 4,5 milioane ca să iau 15-20. Eu ca să iau un jucător de 30 de ani… ce fac, îmi bat joc de bani? Eu cred că altcineva nu a avut succesul meu în fotbalul românesc”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.
Gigi Becali exclude varianta Leo Bolgado la FCSB
FCSB este în continuare în căutarea unui fundaș central, după ce gruparea roș-albastră a ratat transferul lui Adrian Rus, ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova. Mihai Stoica încearcă aducerea unui stoper din Bundesliga, lucru confirmat și de patronul echipei.
Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un jucător de la CFR Cluj, însă mutarea a picat din start, latifundiarul din Pipera fiind nemulțumit de prețul „piperat” al acestuia.
Imediat după meciul cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 8 a Ligii 1, Gigi Becali a ridicat problema aducerii unui fundaș central. Patronul nu a fost încântat de evoluțiile lui Mihai Popescu din acest start de sezon și a transmis staff-ului că trebuie căutată o variantă.
Leo Bolgado a fost varianta propusă de Cristi Balaj pentru campioana României, însă Gigi Becali a venit cu o replică pentru oficialul ardelenilor, precizând că mutarea nu ar putea avea loc.
„Pe Bolgado îl știu eu, mie îmi place! Dacă dă cu capul, eu îl iau! Cum era Szukala, eu nu îl știam, dar l-am văzut la Bistrița că dă cu capul! L-am luat pe Szukala și a fost bine. Bolgado, iar, e lent, dar dă cu capul!
Mi-a spus cineva că vrea 800.000. Am spus, bă, voi sunteți nebuni? Eu dacă vreau un jucător, zi mersi că scapi de el! Cum să mai dau și 800.000?”.
