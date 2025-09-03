Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: "Sunt nebun?" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit, din nou, despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB! Patronul campioanei a răbufnit atunci când a aflat pe ce sumă s-ar putea realiza mutarea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a făcut o ofertă publică lui Neluțu Varga pentru transferul lui Louis Munteanu. Latifundiarul a oferit 4,5 milioane de euro pentru mutare, însă a aflat că trebuie să pluseze, pentru a fi sigur de transfer.

Gigi Becali a răbufnit atunci când a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu

Gigi Becali a dezvăluit că o persoană i-a recomandat să ofere 6 milioane de euro pentru transferul lui Louis Muntenau. Patronul de la FCSB a răbufnit apoi și a spus că nu va oferi o asemenea sumă pentru a aduce la echipă un jucător din România.

“(n.r. Pe Louis Munteanu îl mai vreți?) Pentru Louis Munteanu rămâne oferta! E valabilă, 4,5 milioane de euro dau la orice oră!

Mi-a dat cineva, un prieten, a zis băi Gigi, dacă îi dai 6 milioane ți-l dă. Și am zis bă, ce am, am înebunit de cap? Dau 6 milioane în România? Toți banii din Europa îi dau lui Neluțu, sunt nebun? Dau 4,5, bă dar 6? Sunt nebun? Vine familia și îmi spune, bă nebunule, ești nebun?