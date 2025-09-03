Motivul pentru care Gigi Becali exclude transferul unui jucător de la CFR Cluj! - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Gigi Becali exclude transferul unui jucător de la CFR Cluj!

Publicat: 3 septembrie 2025, 22:55

Gigi Becali la Palat / Sportpictures

FCSB este în continuare în căutarea unui fundaș central, după ce gruparea roș-albastră a ratat transferul lui Adrian Rus, ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova. Mihai Stoica încearcă aducerea unui stoper din Bundesliga, lucru confirmat și de patronul echipei.

Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un jucător de la CFR Cluj, însă mutarea a picat din start, latifundiarul din Pipera fiind nemulțumit de prețul „piperat” al acestuia.

Gigi Becali exclude varianta Leo Bolgado la FCSB

Imediat după meciul cu CFR Cluj, din etapa cu numărul 8 a Ligii 1, Gigi Becali a ridicat problema aducerii unui fundaș central. Patronul nu a fost încântat de evoluțiile lui Mihai Popescu din acest start de sezon și a transmis staff-ului că trebuie căutată o variantă.

Leo Bolgado a fost varianta propusă de Cristi Balaj pentru campioana României, însă Gigi Becali a venit cu o replică pentru oficialul ardelenilor, precizând că mutarea nu ar putea avea loc.

„Pe Bolgado îl știu eu, mie îmi place! Dacă dă cu capul, eu îl iau! Cum era Szukala, eu nu îl știam, dar l-am văzut la Bistrița că dă cu capul! L-am luat pe Szukala și a fost bine. Bolgado, iar, e lent, dar dă cu capul!

Mi-a spus cineva că vrea 800.000. Am spus, bă, voi sunteți nebuni? Eu dacă vreau un jucător, zi mersi că scapi de el! Cum să mai dau și 800.000?”.

Gigi Becali: „Sunt idiot eu?

„Să îmi dea ei mie niște bani că îi scap de ei! Nu e glumă! Când l-am dat și pe Crețu, de la Craiova, am dat eu 30.000, i-am dat lui Mihai Rotaru. La toți care au plecat le-am dat.

(n.r. Faceți transferul lui Bolgado?) Păi cum să îl faci dacă îți cere 800.000? Sunt idiot eu? Dacă îl iei pe gratis, hai bă să îl iau. Îi dai un salariu de 15-20.000, îi fac contract pe un an. Dacă nu îmi convine 6 luni, îl scot afară din lot și îi dau banii”, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

