Gigi Becali a dezvăluit cât va încasa pentru transferul lui Andrea Compagno: "E o echipă mare". Cum l-a caracterizat pe italian - Antena Sport

„Când să mai apară? Nu are rost să vorbim despre Compagno, e un jucător care valorează mult, dar eu am renunțat la el. Pentru Compagno am dat o hârtie de 450.000 de euro în Grecia, e o echipă mare, zic ei. Compagno nu mă mai interesează. Pleacă, nu pleacă, nu mă interesează.

Cel mai cuminte om. Nu am avut jucător așa cuminte ca el, și cum se antrenează și tot. Fiecare om are cât creier are, eu am creierul cel mai mic și n-am știut să-l țin pe Compagno. Dacă nu am atât de mult creier, am făcut ce trebuia să fac și m-am dus la 11 puncte și la 16 puncte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Gigi Becali nu stă la discuţii nici cu noile achiziţii de la FCSB

Gigi Becali nu stă la discuţii nici cu noile achiziţii de la FCSB. Baba Alhassan nu l-a convins în meciul din Bănie dintre Universitatea Craiova şi FCSB (0-3).

Un alt jucător care nu are asigurat postul la FCSB este David Miculescu. Asta chiar dacă atacantul venit de la UTA a marcat în ultimele trei meciuri ale liderului, cele din campionat cu UTA şi Craiova şi amicalul cu LASK Linz.

„Întreabă-mă după 5-6 meciuri şi îţi spun. N-ai văzut? Mi-a plăcut foarte mult de Baba Alhasan la primul meci. Aseară nu mi-a mai plăcut de el. Eu imediat îi văd. Pe mine nu mă păcăleşti.

Miculescu nu înseamnă că dacă a dat un gol, gata. El a pierdut o minge în margine şi nu îmi convine. Poţi să pierzi mingea când dai o pasă greşit, dar dacă o ţii la picior şi ţi-o ia adversarul, la revedere! Ai terminat-o! Driblezi şi nu ţi-a ieşit driblingul, asta e. Dar dacă îţi ia mingea, nu mai joci la mine. La fel şi la Ovidiu Popescu. Bă, dormi? Du-te şi dormi acasă la tine, nu la fotbal. La mine, joci rapid şi nu pierzi mingea. Astea-s două lucruri esenţiale la mine. Se întâmplă să dai pas greşit. Dar dacă ţii mingea, la revedere. Cum să pierzi mingea în tuşă? Pasează, nu vezi că toţi coechipierii tăi fac asta? De ce o ţii? Pasează. Dacă ai de dat pasă şi nu dai şi o pierzi, vai de capul tău. De ce o ţii? Dacă te bazezi pe tine, driblează”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

