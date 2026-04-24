Gigi Becali a dezvăluit ce l-a nemulțumit în FCSB – Petrolul 3-1: „Cu mine nu merg”

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 22:52

FCSB a obținut o victorie clară pe Arena Națională, scor 3-1 cu Petrolul Ploiești, iar campioana României și-a asigurat din punct de vedere matematic prezența în semifinala barajului de calificare în Conference League.

După fluierul final, patronul celor de la FCSB a precizat că îi va prelungi contractul lui Mihai Popescu, dar a avut și câteva nemulțumiri legate de jocul echipei.

Gigi Becali: „Cu mine nu merg călcâie”

Gigi Becali a fost încântat după succesul categoric obținut de FCSB în disputa cu Petrolul Ploiești, însă finanțatorul roș-albaștrilor i-a luat la țintă pe Florin Tănase și Darius Olaru.

„Ce nu mi-a plăcut. Dacă e 3-0 sau 7-0, cu mine nu merg călcâie. Asta o să le zic şi lui Tănase şi lui Olaru (n.r: Probabil au jucat pentru public) Nu vreau să joace pentru public, publicul e mulţumit când joci fotbal. Să joace fotbal.

(n.r: Popa vinovat la gol) Nu ştiu, e posibil. Părerea mea e că el creşte. Ce putea face mai mult? Şi dacă nu ieşea, ce putea face?

Cum adică ei? Fac ei? (n.r: Panduru Să le ţină pentru ei) Le cer eu. Când ai 3-0, nu mai ai tu idei. Am eu idei. David Miculescu alergase mult”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

