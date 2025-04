Gigi Becali a început licitaţia! Suma pe care e gata să o ofere pentru Louis Munteanu - Antena Sport

Gigi Becali a spus clar. Nu e dispus să ofere 18 milioane de euro pe Louis Munteanu, suma cerută de patronul formaţiei din Gruia, Neluţu Varga. Apoi, a făcut inventarul afacerilor cu Gică Hagi. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a ieşit pe plus în urma transferurilor realizate de la echipa naşului său. „A zis și el, a glumit. Cu alte cuvinte nu îl dau, nu e transferabil. Eu le dau 3 milioane. Pentru România sunt bani!

La Louis Munteanu, dacă zice și Neluțu să nu mă mai gândesc, nu o mai fac. Eu am zis că dacă iau 3-4 jucători să iau ce e mai valoros în România. Ei doi sunt, vezi alții mai buni? Mitriță a căzut, să vedem Louis Munteanu!” , a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro .

Gigi Becali vrea să îi facă echipă de Champions League lui Elias Charalambous. A anunţat că e dispus să ofere 3 milioane de euro celor de la CFR Cluj în schimbul lui Louis Munteanu. La Alexandru Mitriţă, de la Universitatea Craiova nu mai începe licitaţia. L-a descurajat anunţul lui Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al oltenilor. „Bă tată nu știu. Am zis că vreau Louis Munteanu și Mitriță. A zis Cîrțu să nu mă mai gândesc… Nu mă mai gândesc.

Pe Coman am dat 2 milioane plus 20% milionul, 3 milioane. A mai costat Nedelcu 2 milioane, Tănase 1,7 plus 500… 2,2 milioane. Mi-am scos banii dați la Gică, deși mi-am luat țeapă cu Nedelcu.

Am luat pe Benzar 1,8 milioane, pe Coman 6 milioane, care vin acuma, deci 8 milioane. Fundașul central 1 milion, 9 în total. Pe Nedelcu nu am luat… Pe Tănase 3 milioane, cam 12 milioane am scos pe ei. Mi-am luat și banii, mi-am făcut și treaba cu ei”, a mai spus Gigi Becali.