Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren - Antena Sport

Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren

Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren

Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren

Publicat: 9 octombrie 2025, 18:04

Veste bună pentru FCSB. Jucătorul operat de urgență a început recuperarea și se pregătește de revenirea pe teren

Mihai Lixandru, alături de coechipierii de la FCSB/ Profimedia

FCSB a primit o veste bună în privința lui Mihai Lixandru, jucător care a fost operat de urgență la sfârșitul lunii trecute. Mijlocașul de 24 de ani a început să facă primele exerciții pentru recuperare. 

Lixandru a fost operat de apendicită în Olanda, înaintea meciului FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, câștigat cu 1-0, în prima etapă a grupei de Europa League. 

Veste bună pentru FCSB. Mihai Lixandru se pregătește să revină la antrenamente 

De atunci, Mihai Lixandru nu a mai bifat niciun meci, fiind în repaus total timp de două săptămâni. Conform digisport.ro, mijlocașul FCSB-ului a efectuat deja primele exerciții pentru recuperare, mișcându-și zona abdomenului. 

Ulterior, Lixandru va începe să se antreneze separat, iar după ce medicii își vor da acordul, el va putea relua antrenamentele alături de ceilalți coechipieri.  

Totuși, sunt șanse extrem de mici ca Mihai Lixandru să bifeze vreun meci până la finalul acestei luni. El va rata astfel confruntările cu Metaloglobus, UTA și U Cluj din campionat, cât și cele cu Bologna, din Europa League, și Gloria Bistrița, din grupele Cupei României. 

Nu este pentru prima dată când Mihai Lixandru se confruntă cu probleme medicale serioase, în ultimele sezoane. În stagiunea trecută, mijlocașul s-a accidentat grav în duelul cu PAOK din grupa de Europa League, fiind nevoit să stea departe de teren aproape până la finalul sezonului. 

