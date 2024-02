Gigi Becali a scos un jucător din prima echipă, după FCSB - Sepsi 1-0: "Va fi pe bancă!" Anunţ despre viitorul atacant - Antena Sport

Eu voi lua un atacant, nu să ne jucăm aşa…să ne încurce. Ori iau atacant, ori nu. În vară voi lua un atacant, dar atacant! Nu să aşteptăm doi ani, trei, până să-şi arate el valoarea. E posibil să-l dau afară”, a spus Gigi Becali la orangesport.ro.

Ştefan Târnovanu, dezvăluiri dureroase după FCSB – Sepsi 1-0: „Coman nu a dormit aseară!”

Ştefan Târnovanu a făcut dezvăluiri dureroase după meciul cu Sepsi şi a dezvăluit chinul prin care au trecut jucătorii cu o seară înainte. Portarul echipei lui Charalambous a spus că aproape jumătate de echipă a jucat cu gripă.

Reclamă

Florinel Coman nu a putut dormi cu o noapte înainte şi a fost înlocuit la pauză. Şi Olaru a avut probleme medicale. Târnovanu a spus că aproape jumătate de echipă a avut probleme medicale în partida cu Sepsi.

„Foarte mulţi suntem răciţi, am jucat aşa bolnavi, ce să facem? Câţiva nu au dormit seara. Comi nici el, Olaru a tras de el. Sunt mai mulţi. Patru-cinci au fost bolnavi din primul 11, dar am tras de noi. Am câştigat, am tras de noi. Defensiv am stat destul de bine. Am prins o echipă cu un presing extraordinar. În a doua repriză am avut două posibilităţi de a închide meciul, dar am ratat. Am făcut un joc slab în repriza a doua.

Dar dacă vom juca cum am făcut-o în primele 3 meciuri, sunt sigur că vom câştiga meciurile. Dacă noi ne facem treaba, vom fi campioni, e foarte simplu, nu ne interesează ce face Rapid. Sunt foarte importante aceste victorii. Şi celelalte echipe fac jocuri slabe şi câştigă meciuri, aşa e fotbalul. Mă gândesc şi la EURO, dar mai întâi să câştigăm campionatul”, a spus Ştefan Târnovanu la orangesport.ro.