Gigi Becali a stabilit clasamentul final din play-off: "Să văd dacă mă pricep". Surpriza anunţată - Antena Sport

Pentru a ajunge în grupa principală din UEFA Champions League, Gigi Becali vrea să mai aducă la echipă un atacant, un mijlocaş şi cel puţin un fundaş central. De asemenea, Gigi Becali nu este interesat de ofertele pentru jucătorii săi şi vrea ca banii să vină în club din meciurile europene, nu din transferuri. De asemenea, patronul FCSB-ului a anunţat că nu va negocia, iar jucătorii doriţi de alte echipe vor pleca doar dacă se vor plăti clauzele:

„(n.r. Ce-i trebuie FCSB-ului pentru Champions?) Echipa aceasta, plus două-trei plombe, noi avem coeficientul mare. Ne ducem până în play-off cap de serie, mai iau un atacant, un mijlocaş, fundaş central, poate chiar 2, deci vreo 4-5 jucători. Mai îl iau şi pe Olaru, pe Lixandru. Am ajuns în situaţia în care Lixandru, jucător de bază, n-a jucat, Olaru n-a jucat, Tavi Popescu n-a jucat.

(n.r. Refuzaţi oferte?) Care? Dacă era unul pe bani mulţi…Olaru, dă cinci milioane, pleacă, are clauză. Şut are clauză 10 milioane, nu-l dau dacă-mi dau nouă. Târnovanu nu-l dau, are 10 milioane clauză, să dea bani. Nu mă interesează vânzarea de jucători. Banii se iau din calificări”, a declarat Gigi Becali, la palat.