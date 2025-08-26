Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle! A marcat golul victoriei în minutul 90+10! - Antena Sport

Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, a câştigat luni seara, în deplasare, scor 3-2, înfruntarea cu formaţia Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Golul victoriei s-a marcat în al zecelea minut al prelungirilor, autor fiind un jucător de 16 ani.

Ryan Gravenberch a deschis scorul în minutul 35 pe St James’ Park, marcând pentru campioana Liverpool, pentru ca în minutul 45+2 Anthony Gordon, de la gazde, să fie eliminat, iar Newcastle a jucat în zece restul meciului.

Puştiul de 16 ani, Rio Ngumoha, a înscris golul victoriei în minutul 90+10 al meciului Newcastle – Liverpool 2-3! Fusese introdus pe teren de Arne Slot cu 4 minute înaintea reuşitei!

După ce a marcat pentru Liverpool în Community Shield şi în prima etapă, cu Bournemouth, Hugo Ekitike a făcut 2-0 în minutul 46, înscriind acum împotriva echipei care a dorit să îl cumpere în vară. Echipa lui Eddie Howe a redus din diferenţă prin Bruno Guimaraes, în minutul 57. Egalarea a venit în minutul 88, prin golul lui William Osula, dar Arne Slot a mutat norocos. L-a introdus în joc pe Rio Ngumoha, în minutul 90+6, iar puştiul de 16 ani a înscris golul victoriei cormoranilor patru minute mai târziu.

Newcastle – FC Liverpool s-a încheiat 2-3 şi Liverpool are punctaj maxim, alături de Arsenal şi Tottenham.