Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle! A marcat golul victoriei în minutul 90+10! - Antena Sport

Un puşti de 16 ani, eroul lui Liverpool cu Newcastle! A marcat golul victoriei în minutul 90+10!

Publicat: 26 august 2025, 1:59

Jucătorii lui Liverpool, după golul victoriei cu Newcastle / Profimedia Images

Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, a câştigat luni seara, în deplasare, scor 3-2, înfruntarea cu formaţia Newcastle, în etapa a doua din Premier League. Golul victoriei s-a marcat în al zecelea minut al prelungirilor, autor fiind un jucător de 16 ani.

Ryan Gravenberch a deschis scorul  în minutul 35 pe St James’ Park, marcând pentru campioana Liverpool, pentru ca în minutul 45+2 Anthony Gordon, de la gazde, să fie eliminat, iar Newcastle a jucat în zece restul meciului.

Puştiul de 16 ani, Rio Ngumoha, a înscris golul victoriei în minutul 90+10 al meciului Newcastle – Liverpool 2-3! Fusese introdus pe teren de Arne Slot cu 4 minute înaintea reuşitei!

După ce a marcat pentru Liverpool în Community Shield şi în prima etapă, cu Bournemouth, Hugo Ekitike a făcut 2-0  în minutul 46, înscriind acum împotriva echipei care a dorit să îl cumpere în vară. Echipa lui Eddie Howe a redus din diferenţă prin Bruno Guimaraes, în minutul 57. Egalarea a venit în minutul 88, prin golul lui William Osula, dar Arne Slot a mutat norocos. L-a introdus în joc pe Rio Ngumoha, în minutul 90+6, iar puştiul de 16 ani a înscris golul victoriei cormoranilor patru minute mai târziu.

Newcastle – FC Liverpool s-a încheiat 2-3 şi Liverpool are punctaj maxim, alături de Arsenal şi Tottenham.

Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Observator
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer
VideoMoment rar în Estrela – Alverca, primul meci în care Ianis Stoica a fost titular! Arbitrul a fost înlocuit
“Chivu, debut grozav” Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a “spulberat-o” pe Torino!
Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca
VIDEOEstrela – Alverca 2-2. Primul meci ca titular pentru Ianis Stoica! Românul a fost schimbat la pauză
Inter – Torino 5-0! Cristi Chivu, debut „de vis” în Serie A! Jucătorii românului s-au distrat în prima etapă
