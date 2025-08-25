Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hermannstadt - Farul 1-0! Albu a deschis scorul! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Hermannstadt – Farul 1-0! Albu a deschis scorul!
LIVE SCORE

Hermannstadt – Farul 1-0! Albu a deschis scorul!

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 19:15 / Actualizat: 25 august 2025, 20:40

Comentarii
Hermannstadt – Farul 1-0! Albu a deschis scorul!

Hepta

Meciul Hermannstadt – Farul poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația Antena Sport. Partida contează pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de acest duel, Hermannstadt ocupă locul 14 în Liga 1, cu doar 4 puncte obținute după primele 6 meciuri jucate. De cealaltă parte, echipa lui Ianis Zicu este pe locul 8, cu 10 puncte și poate urca pe loc de play-off, în cazul unei victorii.

LIVE SCORE | Hermannstadt – Farul 1-0

Min. 77: Ocazie mare pentru sibieni! Buş nu a putut înscrie din doar câţiva metri. A trimis în plasa laterală

Min. 12 : Hermannstadt – Farul 1-0! Dragoș Albu a înscris un gol superb! Neguț i-a centrat excelent, iar jucătorul lui Marius Măldărășanu a trimis mingea în plasă, după un șut bun.

Min. 1: A început meciul!

Reclamă
Reclamă

Echipele de start:

Hermannstadt (5-3-2): Cabuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Chițu, Neguț
Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș
Antrenor: Marius Măldărășanu

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Baptista, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Cojocaru, Ișfan, Tănasă
Rezerve: Munteanu, Ducan, Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Furtado, Oliveira, Banu, Ramalho, Iancu, Sima, Markovic
Antrenor: Ianis Zicu

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Reclamă

Stadion: „Municipal” (Sibiu)
Arbitru: Rares Vidican // Asistenți: Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca
Arbitru VAR: Sebastian Colţescu // Asistent VAR: Valentin Porumbel

Hermannstadt primește vizita celor de la Farul după un rezultat de egalitate cu Petrolul, scor 1-1, înregistrat în etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

De cealaltă parte, „marinarii” speră să încheie seria negativă la partida cu Hermannstadt. Farul a pierdut ultimele 2 meciuri jucate în Liga 1, cu UTA și U Cluj.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, Farul și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, la Ovidiu.

Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato

Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis.

Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari” la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții celor de la Farul, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului:

“După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026, tot sub formă de împrumut, în Spania, pentru Real Betis Sevilla.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă.

Mult succes, Vlad!”, au notat reprezentanții clubului din Constanța.

În momentul de față, portarul care măsoară 1,97 metri este cotat la suma de 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. De notat este faptul că jucătorul nu a debutat pentru „echipa mare” a celor de la Farul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
20:26
VideoJurnal Antena Sport | La porțile Europei
20:10
Adrian Mititelu, mesaj tranşant despre transferurile lui Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza la Rapid!
20:05
Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii
19:42
EXCLUSIVPatricia Vizitiu: “Handbalul va fi mai trist fără Cristina Neagu”. Semnalul de alarmă tras de fosta jucătoare!
19:21
Victor Pițurcă, mesaj pentru Cristi Chivu în ziua debutului în Serie A: “E o onoare!”
19:02
Arsenal a pus ochii pe un fundaș de 60 de milioane de euro! Echipa lui Arteta încearcă să dea lovitura
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 5 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”