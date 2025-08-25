Hermannstadt - Farul 1-0! Albu a deschis scorul! - Antena Sport

Meciul Hermannstadt – Farul poate fi urmărit în format LIVE SCORE pe AS.ro și în aplicația Antena Sport. Partida contează pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.
Înainte de acest duel, Hermannstadt ocupă locul 14 în Liga 1, cu doar 4 puncte obținute după primele 6 meciuri jucate. De cealaltă parte, echipa lui Ianis Zicu este pe locul 8, cu 10 puncte și poate urca pe loc de play-off, în cazul unei victorii.
LIVE SCORE | Hermannstadt – Farul 1-0
Min. 77: Ocazie mare pentru sibieni! Buş nu a putut înscrie din doar câţiva metri. A trimis în plasa laterală
Min. 12 : Hermannstadt – Farul 1-0! Dragoș Albu a înscris un gol superb! Neguț i-a centrat excelent, iar jucătorul lui Marius Măldărășanu a trimis mingea în plasă, după un șut bun.
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Hermannstadt (5-3-2): Cabuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Chițu, Neguț
Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Bicea, Mihart, Batisa, Gandila, Vuc, Buș
Antrenor: Marius Măldărășanu
Farul (4-3-3): Buzbuchi – Baptista, Larie, Țîru, Ganea – Vînă, Dican, Radaslavescu – Cojocaru, Ișfan, Tănasă
Rezerve: Munteanu, Ducan, Sîrbu, Duțu, Pellegrini, Furtado, Oliveira, Banu, Ramalho, Iancu, Sima, Markovic
Antrenor: Ianis Zicu