Hermannstadt - Farul 1-0! Albu a deschis scorul! - Antena Sport

Stadion: „Municipal” (Sibiu)

Arbitru: Rares Vidican // Asistenți: Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca

Arbitru VAR: Sebastian Colţescu // Asistent VAR: Valentin Porumbel

Hermannstadt primește vizita celor de la Farul după un rezultat de egalitate cu Petrolul, scor 1-1, înregistrat în etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

De cealaltă parte, „marinarii” speră să încheie seria negativă la partida cu Hermannstadt. Farul a pierdut ultimele 2 meciuri jucate în Liga 1, cu UTA și U Cluj.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, Farul și Hermannstadt au remizat, scor 1-1, la Ovidiu.

Farul a reușit o lovitură în perioada de mercato. Un jucător a plecat de la echipa lui Gică Hagi și a semnat cu Real Betis.

Este vorba despre Vlad Răfăilă. Portarul a fost cedat de „marinari” la echipa spaniolă sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.

Anunțul oficial a fost făcut de reprezentanții celor de la Farul, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul clubului:

“După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026, tot sub formă de împrumut, în Spania, pentru Real Betis Sevilla.

Născut la Mangalia, la 17 februarie 2005, Vlad Răfăilă (1.97m) este un produs al Academiei Hagi și internațional de juniori la toate categoriile de vârstă.

Mult succes, Vlad!”, au notat reprezentanții clubului din Constanța.

În momentul de față, portarul care măsoară 1,97 metri este cotat la suma de 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. De notat este faptul că jucătorul nu a debutat pentru „echipa mare” a celor de la Farul.