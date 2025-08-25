Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: "Unul dintre cei mai buni jucători români" - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre un jucător de la Universitatea Craiova. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a impresionat în debutul noului sezon. Jucătorul lui Mirel Rădoi a adunat deja 5 goluri în 11 partide disputate.

Ce a spus Mihai Stoica despre Ștefan Baiaram

Mihai Stoica a spus că, în opinia sa, Ștefan Baiaram este „unul dintre cei mai buni jucători români, la ora actuală”.

De asemenea, președintele consiliului de administrație de la FCSB a lăudat-o și pe Universitatea Craiova, având în vedere că echipa din Bănie e lider în Liga 1, după un start excelent de sezon.

“Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală.