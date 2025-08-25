Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: "Unul dintre cei mai buni jucători români" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români”

Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 22:03

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre un jucător de la Universitatea Craiova. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a impresionat în debutul noului sezon. Jucătorul lui Mirel Rădoi a adunat deja 5 goluri în 11 partide disputate.

Ce a spus Mihai Stoica despre Ștefan Baiaram

Mihai Stoica a spus că, în opinia sa, Ștefan Baiaram este „unul dintre cei mai buni jucători români, la ora actuală”.

De asemenea, președintele consiliului de administrație de la FCSB a lăudat-o și pe Universitatea Craiova, având în vedere că echipa din Bănie e lider în Liga 1, după un start excelent de sezon.

“Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală.

Craiova nu avea 19 puncte după primele şapte etape, iar Craiova, la cum arată, cu încrederea căpătată… E un clişeu, dar e prea bun: ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103… i-au făcut mai puternici.

Au întors un rezultat în prelungiri cu U Cluj, parcursul din Europa, cu execpţia meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova arată bine, are un lot echilibrat, înţeleg că vor să mai facă transferuri şi anul trecut nu arăta atât de bine, sub nicio formă. Nici jocul nu arăta atât de bine, nici lotul nu arăta atât de bine”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Ştefan Baiaram s-a accidentat înainte de Universitatea Craiova – Başakşehir: “Am simţit că mi-a fugit pământul”

Ştefan Baiaram s-a accidentat pe finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Petrolul Ploieşti. Oltenii au câştigat cu 2-0 meciul de pe teren propriu, din etapa cu numărul 7 din Liga 1.

Acesta a fost şi ultimul duel pe care oltenii l-au disputat înaintea returului cu Istanbul Başakşehir. În turul din Turcia, echipa lui Mirel Rădoi s-a impus cu 2-1.

Ştefan Baiaram, marcator atât în meciul cu Petrolul, cât şi în cel de la Istanbul, le dă mari emoţii celor de la Universitatea Craiova. În minutul 86 al partidei de pe Ion Oblemenco, Baiaram a călcat strâmb.

În acest moment, Baiaram nu ştie dacă va putea juca în returul cu Istanbul şi a recunoscut că îl doare în momentul de faţă:

“Sincer, nu știu cum sunt. Mă doare și în momentul de față. Nu știu cum am călcat pe minge la acea fază și am simțit că a fugit genunchiul. Sper să fiu bine, numai la acest lucru mă gândesc, și mă bucur că am câștigat”, a declarat Ştefan Baiaram, la digisport.ro.

