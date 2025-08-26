Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer - Antena Sport

Cristi Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie de senzaţie. Inter a “zdrobit-o” pe Torino, învingând-o cu 5-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După partida excelentă făcută de echipa lui, antrenorul român a fost întrebat de transferul lui Ademola Lookman la Inter. Nigerianul cotat la 60 de milioane de euro de către transfermarkt.com este în vizorul formaţiei antrenate de Chivu şi ar putea fi adus înainte de încheierea acestui mercato.

Cristi Chivu: “Încă din prima zi jucătorii s-au adaptat la ce le-am cerut”

„Încă din prima zi de pregătire jucătorii s-au adaptat la ceea ce le-am cerut. Au răspuns bine la antrenamente. Au muncit cu capul plecat, iar astăzi am ajuns într-o poziție bună. Și pentru noi, cei din staff, era o necunoscută să facem o asemenea pregătire cu atât de puțin timp la dispoziție.

(n.r.: Îți dorești un «cadou» pe final de mercato?) Sunt puțin obosit și lipsit de energie după acest meci, aș vrea să vorbesc doar despre partidă. Mai sunt câteva zile, vom avea timp să discutăm”, a declarat Cristi Chivu pentru Sky Sport Italia, după Inter – Torino 5-0.

Ulterior, Cristi Chivu a fost întrebat direct dacă i-ar fi plăcut să îl trimită în teren pe Lookman în meciul cu Torino, în contextul în care se discută despre transferul nigerianului la nerazzurri.