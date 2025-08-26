Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer

Serie A

Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer

Bogdan Stănescu Publicat: 26 august 2025, 1:48

Prima reacţie a lui Cristi Chivu după debutul de vis pe banca lui Inter în Serie A! Ce a spus de un nou transfer

Cristi Chivu, la meciul cu Torino / Profimedia Images

Cristi Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie de senzaţie. Inter a “zdrobit-o” pe Torino, învingând-o cu 5-0.

După partida excelentă făcută de echipa lui, antrenorul român a fost întrebat de transferul lui Ademola Lookman la Inter. Nigerianul cotat la 60 de milioane de euro de către transfermarkt.com este în vizorul formaţiei antrenate de Chivu şi ar putea fi adus înainte de încheierea acestui mercato.

Cristi Chivu: “Încă din prima zi jucătorii s-au adaptat la ce le-am cerut”

Încă din prima zi de pregătire jucătorii s-au adaptat la ceea ce le-am cerut. Au răspuns bine la antrenamente. Au muncit cu capul plecat, iar astăzi am ajuns într-o poziție bună. Și pentru noi, cei din staff, era o necunoscută să facem o asemenea pregătire cu atât de puțin timp la dispoziție.

(n.r.: Îți dorești un «cadou» pe final de mercato?) Sunt puțin obosit și lipsit de energie după acest meci, aș vrea să vorbesc doar despre partidă. Mai sunt câteva zile, vom avea timp să discutăm”, a declarat Cristi Chivu pentru Sky Sport Italia, după Inter – Torino 5-0.

Ulterior, Cristi Chivu a fost întrebat direct dacă i-ar fi plăcut să îl trimită în teren pe Lookman în meciul cu Torino, în contextul în care se discută despre transferul nigerianului la nerazzurri.

Chivu, întrebat despre transferul lui Lookman la Inter!

Lookman nu face parte din lotul nostru, este jucătorul Atalantei și nu vorbesc despre cei care nu fac parte din acest grup”, a răspuns Chivu.

Antrenorul român a fost întrebat şi dacă a avut emoţii la primul lui meci în Serie A pe banca echipei pentru care a scris istorie ca jucător.

Emoțiile sunt normale. Așa funcționa și când eram jucător. Să mă întorc pe un stadion ca acesta din postura de antrenor, într-o echipă în care am scris pagini importante de istorie… dar nu privesc spre trecut, mă concentrez pe prezent, pentru că am o responsabilitate mare”, a precizat Chivu.

Inter – Torino 5-0. Debut de vis al lui Cristi Chivu în noul sezon din Serie A

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Crist Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Torino, în prima etapă din Serie A.

Cristi Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obţinută în faţa lui Torino. Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.

Nerazzurii şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martinez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieşit, înlocuit cu Bonny. Şi acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.

Inter Milano a învins pe Torino cu 5-0 şi este lider după prima etapă din Serie A.

 

