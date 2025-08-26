"Chivu, debut grozav" Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a "spulberat-o" pe Torino! - Antena Sport

Gazzetta dello Sport a catalogat debutul în noul sezon de Serie A al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter drept unul “grozav”.
Renumita publicaţie italiană a remarcat că totul a mers bine pentru formaţia lui Cristi Chivu, care a învins-o cu 5-0 pe Torino.
Gazzetta dello Sport, după primul meci din Serie A al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter: “Debutul antrenorului român nu putea decurge mai bine”
“Inter e devastatoare: 5-0 cu Torino și deja e un spectacol ThuLa (n.r: Thuram – Lautaro). Chivu, un prim meci grozav”, a titrat Gazzetta dello Sport.
“Debutul antrenorului român în Serie A pe banca nerazzurrilor nu putea decurge mai bine: e glorie pentru toată lumea, chiar și pentru Bonny, care a debutat.
A fost ușor pentru Inter-ul lui Cristian Chivu la debutul în Serie A. Pe San Siro împotriva lui Torino, jocul a fost unul cu un singur sens: lovitura de cap a lui Bastoni a deschis scorul, Thuram a dublat avantajul, apoi a înscris Lautaro, a marcat din nou Thuram, iar Bonny a înscris la debut”, a scris Gazzeta dello Sport după Inter – Torino 5-0.
Publicaţia italiană a notat şi că antrenorul român “îşi freacă mâinile” datorită evoluţiei bune a lui Bonny, pe care Chivu l-a pregătit şi la Parma.
“Joc fluid — cuvântul de ordine al lui Chivu rămâne unul singur: fluiditate. Inter ajunge pe San Siro cu mantra sa obișnuită — un 3-5-2 cu pase strânse și flancuri largi — dar alături de principiile lui Inzaghi, modelate de-a lungul anilor, există presărarea obișnuită a unor inovații deja văzute la Cupa Mondială și în cele patru teste de vară. Cei trei mijlocași își schimbă pozițiile, Barella merge să recupereze mingea în mijlocul fundașilor centrali și apoi îl înlocuiește pe Sucic pe dreapta”, a mai scris publicaţia italiană.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Crist Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Torino, în prima etapă din Serie A.