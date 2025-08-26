"Chivu, debut grozav" Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a "spulberat-o" pe Torino! - Antena Sport

Cristi Chivu, la meciul lui Inter cu Torino / Profimedia Images

Gazzetta dello Sport a catalogat debutul în noul sezon de Serie A al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter drept unul “grozav”.

Renumita publicaţie italiană a remarcat că totul a mers bine pentru formaţia lui Cristi Chivu, care a învins-o cu 5-0 pe Torino.

Gazzetta dello Sport, după primul meci din Serie A al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter: “Debutul antrenorului român nu putea decurge mai bine”

“Inter e devastatoare: 5-0 cu Torino și deja e un spectacol ThuLa (n.r: Thuram – Lautaro). Chivu, un prim meci grozav”, a titrat Gazzetta dello Sport.

“Debutul antrenorului român în Serie A pe banca nerazzurrilor nu putea decurge mai bine: e glorie pentru toată lumea, chiar și pentru Bonny, care a debutat.

A fost ușor pentru Inter-ul lui Cristian Chivu la debutul în Serie A. Pe San Siro împotriva lui Torino, jocul a fost unul cu un singur sens: lovitura de cap a lui Bastoni a deschis scorul, Thuram a dublat avantajul, apoi a înscris Lautaro, a marcat din nou Thuram, iar Bonny a înscris la debut”, a scris Gazzeta dello Sport după Inter – Torino 5-0.