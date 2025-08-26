"Chivu, debut grozav" Reacţia celor de la Gazzeta dello Sport după ce Inter a "spulberat-o" pe Torino! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 august 2025, 0:18

Cristi Chivu, la meciul lui Inter cu Torino / Profimedia Images

Gazzetta dello Sport a catalogat debutul în noul sezon de Serie A al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter drept unul “grozav”.

Renumita publicaţie italiană a remarcat că totul a mers bine pentru formaţia lui Cristi Chivu, care a învins-o cu 5-0 pe Torino.

Inter e devastatoare: 5-0 cu Torino și deja e un spectacol ThuLa (n.r: Thuram – Lautaro). Chivu, un prim meci grozav”, a titrat Gazzetta dello Sport.

Debutul antrenorului român în Serie A pe banca nerazzurrilor nu putea decurge mai bine: e glorie pentru toată lumea, chiar și pentru Bonny, care a debutat.

A fost ușor pentru Inter-ul lui Cristian Chivu la debutul în Serie A. Pe San Siro împotriva lui Torino, jocul a fost unul cu un singur sens: lovitura de cap a lui Bastoni a deschis scorul, Thuram a dublat avantajul, apoi a înscris Lautaro, a marcat din nou Thuram, iar Bonny a înscris la debut”, a scris Gazzeta dello Sport după Inter – Torino 5-0.

Publicaţia italiană a notat şi că antrenorul român “îşi freacă mâinile” datorită evoluţiei bune a lui Bonny, pe care Chivu l-a pregătit şi la Parma.

Joc fluid — cuvântul de ordine al lui Chivu rămâne unul singur: fluiditate. Inter ajunge pe San Siro cu mantra sa obișnuită — un 3-5-2 cu pase strânse și flancuri largi — dar alături de principiile lui Inzaghi, modelate de-a lungul anilor, există presărarea obișnuită a unor inovații deja văzute la Cupa Mondială și în cele patru teste de vară. Cei trei mijlocași își schimbă pozițiile, Barella merge să recupereze mingea în mijlocul fundașilor centrali și apoi îl înlocuiește pe Sucic pe dreapta”, a mai scris publicaţia italiană.

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de Crist Chivu, a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Torino, în prima etapă din Serie A.

Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agriculturăMorcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
Cristi Chivu a debutat pe banca lui Inter în Serie A cu o victorie clară obţinută în faţa lui Torino. Alessandro Bastoni a deschis scorul pe stadionul Giuseppe Meazza, marcând cu o lovitură de cap în minutul 18.

Nerazzurii şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Marcus Thuram, iar golul al treilea a venit imediat după pauză, când a înscris Lautaro Martinez, în minutul 52. Bastoni i-a oferit pasa decisivă lui Marcus Thuram, în minutul 62, pentru 4-0, apoi autorul dublei a ieşit, înlocuit cu Bonny. Şi acesta din urmă a stabilit rezultatul final, în minutul 72.

Inter Milano a învins pe Torino cu 5-0 şi este lider după prima etapă din Serie A.

