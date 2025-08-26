Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela - Alverca - Antena Sport

Închide meniul
Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca

26 august 2025

Ianis Stoica a fost titular în Estrela – Alverca. Românul a jucat o repriză pentru echipa sa, în cadrul duelului din etapa a 3-a a sezonului de Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

Echipa românului a avut însă parte de o repriză de coșmar. Nou promovata Alverca a condus-o pe Estrela cu scorul de 2-0 la pauză, după reușitele lui Nuozzi și Milovanovic.

Ianis Stoica, nota 6,5 după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca

Antrenorul celor de la Estrela, Jose Faria, a decis să îl schimbe la pauză pe Ianis Stoia, în locul românului fiind introdus Kikas. Pentru prestația din prima repriză, atacantul a primit nota de 6,5, potrivit statisticienilor de la SofaScore.

Ianis Stoica a ajuns la Estrela în această perioadă de mercato. Lusitanii le-au plătit celor de la Hermannstadt suma de 1,3 milioane de euro, pentru transferul atacantului român.

De la momentul transferului, Ianis Stoica a marcat un gol în 2 partide pentru Estrela. Atacantul care a trecut și pe la FCSB a marcat în cadrul partidei cu Estoril, încheiată cu scorul de 1-1, care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY.

În momentul de față, Ianis Stoica este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. La echipa națională U21 a adunat 19 selecții, în care a marcat de 3 ori.

Ianis Stoica a debutat cu gol la Estrela, iar antrenorul a dat verdictul

Ianis Stoica a avut parte de un debut perfect în Liga Portugal. Partida dintre Estoril şi Estrela Amadora, care a fost LIVE în AntenaPLAY, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În ciuda vârstei pe care o are Ianis Stoica, antrenorul Jose Faria are mare încredere în fotbalistul român şi consideră că acesta are mult potenţial şi multă calitate, motiv pentru care l-a introdus pe Stoica în repriza secundă a meciului cu Estoril:

“Da, nu-mi place să scot în evidență anumite persoane, dar în fotbal, în echipele mele, în grupurile mele, trebuie să simt o legătură.

Se vorbește mult despre familie în fotbal, dar trebuie să simt că jucătorii mei vorbesc aceeași limbă cu mine.

Ianis a sosit mai târziu decât ceilalți, deși era în formă bună. Am vrut să beneficiem de judecata și calitatea lui Ianis în repriza a doua. Acum, el este un copil, la 20 și ceva de ani, dar are mult potențial și multă calitate”, a spunea Jose Faria, potrivit maisfutebol.iol.pt, după 1-1 cu Estoril.

