Ce notă a primit Ianis Stoica după ce a jucat o repriză în Estrela - Alverca - Antena Sport

Ianis Stoica a fost titular în Estrela – Alverca. Românul a jucat o repriză pentru echipa sa, în cadrul duelului din etapa a 3-a a sezonului de Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY.

Echipa românului a avut însă parte de o repriză de coșmar. Nou promovata Alverca a condus-o pe Estrela cu scorul de 2-0 la pauză, după reușitele lui Nuozzi și Milovanovic.

Ianis Stoica, nota 6,5 după ce a jucat o repriză în Estrela – Alverca

Antrenorul celor de la Estrela, Jose Faria, a decis să îl schimbe la pauză pe Ianis Stoia, în locul românului fiind introdus Kikas. Pentru prestația din prima repriză, atacantul a primit nota de 6,5, potrivit statisticienilor de la SofaScore.

Ianis Stoica a ajuns la Estrela în această perioadă de mercato. Lusitanii le-au plătit celor de la Hermannstadt suma de 1,3 milioane de euro, pentru transferul atacantului român.

De la momentul transferului, Ianis Stoica a marcat un gol în 2 partide pentru Estrela. Atacantul care a trecut și pe la FCSB a marcat în cadrul partidei cu Estoril, încheiată cu scorul de 1-1, care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY.