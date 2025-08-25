Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: "Schimb jumătate de club" - Antena Sport

Neluţu Varga este pregătit să schimbe foaia la CFR Cluj. Formaţia din Gruia a suferit o nouă umilinţă, în decurs de trei zile. După ce Hacken s-a impus cu 7-2 în meciul tur din play-off-ul Conference League, ardelenii au pierdut cu 4-1 şi meciul de Liga 1 contra celor de la Oţelul Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu doar cele patru goluri primite ar trebui să le dea de gândit clujenilor, ci modul în care Oţelul a marcat. Echipa lui Balint a profitat de câteva gafe de cascadorii râsului şi a făcut spectacol pe teren propriu.

Neluţu Varga schimbă foaia la CFR Cluj

După şase meciuri disputate în Liga 1, CFR Cluj are doar 5 puncte. Ca şi eliminaţi din cupele europene, clujenii se pregătesc de un sezon complicat, sub comanda lui Andrea Mandorlini, cel care i-a luat locul lui Dan Petrescu.

Problemlor lui Neluţu Varga i se adaugă şi situaţia lui Louis Munteanu, cel care ar fi refuzat să joace la Galaţi şi care vrea să plece de la echipă.

Toate aceste lucruri l-au făcut pe Neluţu Varga să schimbe atitudinea. Potrivit gsp.ro, patronul lui CFR Cluj este pregătit să facă schimbări majore atât în ceea ce priveşte jucătorii, cât şi partea administrativă din club.