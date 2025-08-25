Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: "Schimb jumătate de club" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: “Schimb jumătate de club”

Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: “Schimb jumătate de club”

Publicat: 25 august 2025, 8:47

Comentarii
Neluţu Varga, revoluţie la CFR Cluj! Anunţ drastic după umilinţele cu Hacken şi Oţelul: Schimb jumătate de club

Neluţu Varga / Hepta

Neluţu Varga este pregătit să schimbe foaia la CFR Cluj. Formaţia din Gruia a suferit o nouă umilinţă, în decurs de trei zile. După ce Hacken s-a impus cu 7-2 în meciul tur din play-off-ul Conference League, ardelenii au pierdut cu 4-1 şi meciul de Liga 1 contra celor de la Oţelul Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu doar cele patru goluri primite ar trebui să le dea de gândit clujenilor, ci modul în care Oţelul a marcat. Echipa lui Balint a profitat de câteva gafe de cascadorii râsului şi a făcut spectacol pe teren propriu.

Neluţu Varga schimbă foaia la CFR Cluj

După şase meciuri disputate în Liga 1, CFR Cluj are doar 5 puncte. Ca şi eliminaţi din cupele europene, clujenii se pregătesc de un sezon complicat, sub comanda lui Andrea Mandorlini, cel care i-a luat locul lui Dan Petrescu.

Problemlor lui Neluţu Varga i se adaugă şi situaţia lui Louis Munteanu, cel care ar fi refuzat să joace la Galaţi şi care vrea să plece de la echipă.

Toate aceste lucruri l-au făcut pe Neluţu Varga să schimbe atitudinea. Potrivit gsp.ro, patronul lui CFR Cluj este pregătit să facă schimbări majore atât în ceea ce priveşte jucătorii, cât şi partea administrativă din club.

Reclamă
Reclamă

“Schimb jumătate de club”, le-a transmis Neluţu Varga apropiaţilor, potrivit gsp.ro.

Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea

Potrivit fanatik.ro, Louis Muntenau i-a anunţat pe cei din conducerea clubului că nu va mai juca până când nu se va transfera. Vara aceasta s-a discutat intens despre un posibil transfer al internaţionalului român, iar patronul Neluţu Varga nu s-a ferit să vorbească despre sumele mari pe care le-a refuzat.

Se pare că Louis Munuteanu s-ar fi săturat să aştepte, iar umilinţa din Suedia nu a ajutat. Mai mult, sursa mai sus menţionată susţine că atacantul s-a întors în România de unul singur şi nu a făcut deplasarea cu echipa. Dacă jucătorii de la CFR s-au întors la Cluj, Munteanu ar fi ajuns la Bucureşti după meciul din Conference League.

CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVACALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Reclamă

Nu doar subiectul transferului este invocat de Louis Munteanu. Atacantul ar mai fi nemulţumit şi de faptul că nu a încasat toţi banii de la CFR Cluj şi se simte minţit de conducere.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Câţi bani scot părinţii din buzunar pentru rechizitele şcolare: "Nu avem buget, pentru copil facem orice"
Observator
Câţi bani scot părinţii din buzunar pentru rechizitele şcolare: "Nu avem buget, pentru copil facem orice"
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
10:23
VideoTruls Moregard a câştigat unul dintre cele mai tari meciuri din istoria tenisului de masă! Punctul victoriei, epic
10:08
Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat
9:54
Cum arată faţa lui Mario Tudose, după ce a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana, în FCSB – FC Argeş 0-2
9:26
Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA
9:21
Fanii lui Newcastle au luat foc înaintea meciului cu Liverpool! Un star din wrestling, huiduit copios din cauza lui Isak
9:10
Gigi Becali a clacat după începutul dezastruos de sezon: “Sunt penibil! Sunt praf şi pulbere”
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “Nu pot să mă abțin!” Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani 5 Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: “O victorie excelentă”! A anunţat reveniri în lotul “câinilor” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”