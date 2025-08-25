Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul

25 august 2025, 16:55

Louis Munteanu a luat o decizie importantă, după scandalul cu oamenii din conducerea lui CFR Cluj! Atacantul a aflat și ce se va întâmpla, după conflict.

Munteanu nu s-a prezentat la antrenamentele CFR-ului după 2-7 cu Hacken. Acesta a refuzat să joace în meciul cu Oțelul, pierdut de ardeleni cu 1-4, și a plecat în orașul natal, Vaslui, fiind nemulțumit de faptul că oamenii din conducere nu l-au vândut, în această perioadă de mercato.

Ce decizie a luat Louis Munteanu, după scandalul cu CFR Cluj

Totuși, potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Louis Munteanu a decis să se împace cu oficialii lui CFR Cluj. Acesta a sunat la club și și-a recunoscut greșeala, urmând să se întoarcă, în scurt timp, la club.

Chiar dacă au decis să îl reprimească la antrenamente, oficialii din Gruia îl vor amenda pe atacant. Ar fi vorba de o sumă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Astfel, este de așteptat ca Louis Munteanu să revină pe teren la returul cu Hacken, din play-off-ul UEFA Conference League. Partida este programată joi, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„L-au urmărit”. Echipa care a intrat „pe fir” pentru transferul lui Louis Munteanu. Ar putea juca direct în Champions League

Louis Munteanu a fost urmărit de scouterii celor de la Olympiacos, la meciul tur dintre Hacken și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 7-2, în play-off-ul Conference League. Grecii au intrat „pe fir” pentru transferul atacantului clujenilor.

Louis Munteanu a fost aproape de un transfer la Rennes, în această vară, însă mutarea pare că a picat după ce francezii s-au reorientat către un alt vârf. Și Valencia s-a arătat interesată de semnătura atacantului român de 22 de ani.

Jurnaliștii greci au dezvăluit faptul că Louis Munteanu a fost urmărit în Suedia de către cei de la Olympiacos, echipă calificată direct în grupa de Champions League. Aceștia menționează că formația campioană a Greciei are nevoie de întăriri în atac.

„Louis Munteanu se află sub observația mai multor cluburi europene. Reprezentanți ai lui Olympiacos l-au urmărit recent în meciul contra lui Hacken. Munteanu vine după un sezon bun, în care a marcat 26 de goluri și a oferit trei assisturi în 51 de apariții, demonstrând constanță în fața porții. 

Valoarea sa este estimată în prezent la aproximativ 5 milioane de euro, însă pretențiile celor de la Cluj ar putea depăși această sumă, în condițiile în care echipe precum Rennes și Valencia au trimis deja oferte apropiate de 12 milioane de euro. 

Olympiacos se pregătește să intre în grupele Ligii Campionilor și are nevoie de întăriri în atac, asta este sigur”, au notat grecii de la gazetta.gr.

