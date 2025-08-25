Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul - Antena Sport

Louis Munteanu a luat o decizie importantă, după scandalul cu oamenii din conducerea lui CFR Cluj! Atacantul a aflat și ce se va întâmpla, după conflict.

Munteanu nu s-a prezentat la antrenamentele CFR-ului după 2-7 cu Hacken. Acesta a refuzat să joace în meciul cu Oțelul, pierdut de ardeleni cu 1-4, și a plecat în orașul natal, Vaslui, fiind nemulțumit de faptul că oamenii din conducere nu l-au vândut, în această perioadă de mercato.

Ce decizie a luat Louis Munteanu, după scandalul cu CFR Cluj

Totuși, potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Louis Munteanu a decis să se împace cu oficialii lui CFR Cluj. Acesta a sunat la club și și-a recunoscut greșeala, urmând să se întoarcă, în scurt timp, la club.

Chiar dacă au decis să îl reprimească la antrenamente, oficialii din Gruia îl vor amenda pe atacant. Ar fi vorba de o sumă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Astfel, este de așteptat ca Louis Munteanu să revină pe teren la returul cu Hacken, din play-off-ul UEFA Conference League. Partida este programată joi, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.