Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E dezinformat!" Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: "Adevărul e unul singur" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur”

“E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur”

Publicat: 25 august 2025, 11:04

Comentarii
E dezinformat! Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: Adevărul e unul singur

Louis Munteanu / Profimedia

Cristi Balaj, preşedintele celor de la CFR Cluj, a avut un mesaj pentru Louis Munteanu. Internaţionalul român refuză să mai joace pentru CFR Cluj şi vrea să se transfere în străinătate. Atacantul a refuzat să evolueze în meciul cu Oţelul Galaţi, pierdut după o prestaţie ruşinoasă, scor 1-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Balaj nu vrea să mai vorbească despre Louis Munteanu şi pare dezamăgit de atitudinea atacantului, dar este de părere că acesta este sfătuit greşit. De asemenea, el a subliniat faptul că nu există nicio ofertă pentru acesta. Chiar şi aşa, Balaj este de părere că această situaţie se poate remedia.

Cristi Balaj, dezamăgit de Louis Munteanu: “Nu vreau să mai discut subiectul acesta”

“Nu vreau să mai discut subiectul Louis Munteanu. E o situaţie delicată. Nu vreau să mai vorbesc despre jucătorul Louis Munteanu. Şi asta o spune Cristi Balaj, cel care l-a susţinut. Are nevoie de sprijin. Din punctul meu de vedere e sfătuit greşit.

Am discutat cu el. Din punctul meu e sfătuit greşit şi e clar că are nevoie de sprijin, de o persoană care îi vrea binele. Lucrurile pot fi reparate foarte uşor. Dar nu vreau să ajung să mint. Chiar nu vreau să discut subiectul acesta.

M-a deranjat ce au spus anumite persoane. Eu nu am discutat nici ieri şi nici acum nu vreau, mai ales că au apărut anumite articole. Nu vreau să mai vorbesc despre Louis Munteanu. În momentul în care apleci urechea şi crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci poţi să ai anumite supărări sau să fii supărat, dar adevărul e unul singur. Din punctul meu de vedere e dezinformat.

Reclamă
Reclamă

În acest moment nu există ofertă scrisă pentru el. Eu ştiu ce îi povestesc unii? Dacă poveştile alea ajung la el sau la părinţi, îţi dai seama”, a declarat Cristi Balaj, la fanatik.ro.

Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea

Potrivit fanatik.ro, Louis Muntenau i-a anunţat pe cei din conducerea clubului că nu va mai juca până când nu se va transfera. Vara aceasta s-a discutat intens despre un posibil transfer al internaţionalului român, iar patronul Neluţu Varga nu s-a ferit să vorbească despre sumele mari pe care le-a refuzat.

Se pare că Louis Munuteanu s-ar fi săturat să aştepte, iar umilinţa din Suedia nu a ajutat. Mai mult, sursa mai sus menţionată susţine că atacantul s-a întors în România de unul singur şi nu a făcut deplasarea cu echipa. Dacă jucătorii de la CFR s-au întors la Cluj, Munteanu ar fi ajuns la Bucureşti după meciul din Conference League.

CALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVACALCUL. Cu cât va plăti mai mult un român care îşi ia credit pe 30 de ani pentru locuinţă după creşterea TVA
Reclamă

Nu doar subiectul transferului este invocat de Louis Munteanu. Atacantul ar mai fi nemulţumit şi de faptul că nu a încasat toţi banii de la CFR Cluj şi se simte minţit de conducere.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Câţi bani scot părinţii din buzunar pentru rechizitele şcolare: "Nu avem buget, pentru copil facem orice"
Observator
Câţi bani scot părinţii din buzunar pentru rechizitele şcolare: "Nu avem buget, pentru copil facem orice"
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse și proteste dure
10:23
VideoTruls Moregard a câştigat unul dintre cele mai tari meciuri din istoria tenisului de masă! Punctul victoriei, epic
10:08
Daniil Medvedev, scene incredibile la US Open 2025! Rusul a făcut circ la New York şi a fost eliminat
9:54
Cum arată faţa lui Mario Tudose, după ce a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana, în FCSB – FC Argeş 0-2
9:26
Sorana Cîrstea a revenit în Top 100! Cea mai mare urcare în clasamentul WTA
9:21
Fanii lui Newcastle au luat foc înaintea meciului cu Liverpool! Un star din wrestling, huiduit copios din cauza lui Isak
9:10
Gigi Becali a clacat după începutul dezastruos de sezon: “Sunt penibil! Sunt praf şi pulbere”
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “Nu pot să mă abțin!” Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani 5 Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: “O victorie excelentă”! A anunţat reveniri în lotul “câinilor” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”