"E dezinformat!" Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: "Adevărul e unul singur" - Antena Sport

Cristi Balaj, preşedintele celor de la CFR Cluj, a avut un mesaj pentru Louis Munteanu. Internaţionalul român refuză să mai joace pentru CFR Cluj şi vrea să se transfere în străinătate. Atacantul a refuzat să evolueze în meciul cu Oţelul Galaţi, pierdut după o prestaţie ruşinoasă, scor 1-4.

Balaj nu vrea să mai vorbească despre Louis Munteanu şi pare dezamăgit de atitudinea atacantului, dar este de părere că acesta este sfătuit greşit. De asemenea, el a subliniat faptul că nu există nicio ofertă pentru acesta. Chiar şi aşa, Balaj este de părere că această situaţie se poate remedia.

Cristi Balaj, dezamăgit de Louis Munteanu: “Nu vreau să mai discut subiectul acesta”

“Nu vreau să mai discut subiectul Louis Munteanu. E o situaţie delicată. Nu vreau să mai vorbesc despre jucătorul Louis Munteanu. Şi asta o spune Cristi Balaj, cel care l-a susţinut. Are nevoie de sprijin. Din punctul meu de vedere e sfătuit greşit.

Am discutat cu el. Din punctul meu e sfătuit greşit şi e clar că are nevoie de sprijin, de o persoană care îi vrea binele. Lucrurile pot fi reparate foarte uşor. Dar nu vreau să ajung să mint. Chiar nu vreau să discut subiectul acesta.

M-a deranjat ce au spus anumite persoane. Eu nu am discutat nici ieri şi nici acum nu vreau, mai ales că au apărut anumite articole. Nu vreau să mai vorbesc despre Louis Munteanu. În momentul în care apleci urechea şi crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci poţi să ai anumite supărări sau să fii supărat, dar adevărul e unul singur. Din punctul meu de vedere e dezinformat.