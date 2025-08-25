Mihai Stoica a spus care e problema jucătorilor de la FCSB, după 0-2 cu FC Argeș: "E un recul mare!" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 25 august 2025, 22:40

Mihai Stoica a vorbit despre situația celor de la FCSB, după 0-2 cu FC Argeș. Oficialul campioanei a spus care este problema jucătorilor, după un nou rezultat dezamăgitor în Liga 1.

FCSB este într-o adevărată criză a rezultatelor, în debutul noului sezon. Pe plan intern, campioana en-titre a înregistrat o singură victorie în 7 meciuri disputate.

Problema de la FCSB, evidențiată de Mihai Stoica după 0-2 cu FC Argeș

Mihai Stoica a transmis că principala problemă a celor de la FCSB este faptul că prestațiile din meciuri nu sunt constante.

Oficialul a transmis că are o serie de explicații pentru rezultatele înregistrate, însă nu a dorit să dezvolte subiectul înaintea partidei cu Aberdeen, care o poate trimite pe FCSB în grupa principală din Europa League.

“Avem fluctuaţii pe parcursul unui joc, că în prima jumătate am fost net superiori, am avut ocazie după ocazie, nejucând extraoardinar, dar am fost în careul lor. Spun doar ocazia lui Alibec, care a vrut să-i paseze lui Cisotti, ocazia lui Cisotti, care a primit centrarea impecabilă de la Olaru. Am călcat mereu în careu, iar în a doua n-am mai jucat nimic, dar nimic.

Sunt ceva explicaţii, dar nu vreau să dezvolt subiectul înaintea unui meci atât de important, că este extrem de important să mergem în faza Europa League, deşi suntem deja calificaţi în Conference. E o mare diferenţă.

Doar golul a lipsit din prima, dar în a doua a fost un dezastru. Nimic, nimic, nimic.

Am avut doi ani excepţionali, doi ani şi jumătate. E un recul mare, dar se va opri, pentru că şi anul trecut a fost complicat la început, că meciurile de calificare au altă încărcătură, faţă de cele din faza principală. Când te califici simţi lipsa presiunii”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români”

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre un jucător de la Universitatea Craiova. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a impresionat în debutul noului sezon. Jucătorul lui Mirel Rădoi a adunat deja 5 goluri în 11 partide disputate.

Mihai Stoica a spus că, în opinia sa, Ștefan Baiaram este „unul dintre cei mai buni jucători români, la ora actuală”.

De asemenea, președintele consiliului de administrație de la FCSB a lăudat-o și pe Universitatea Craiova, având în vedere că echipa din Bănie e lider în Liga 1, după un start excelent de sezon.

“Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală.

Craiova nu avea 19 puncte după primele şapte etape, iar Craiova, la cum arată, cu încrederea căpătată… E un clişeu, dar e prea bun: ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103… i-au făcut mai puternici.

Au întors un rezultat în prelungiri cu U Cluj, parcursul din Europa, cu execpţia meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova arată bine, are un lot echilibrat, înţeleg că vor să mai facă transferuri şi anul trecut nu arăta atât de bine, sub nicio formă. Nici jocul nu arăta atât de bine, nici lotul nu arăta atât de bine”, a spus Mihai Stoica.

