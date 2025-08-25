Mihai Stoica a spus care e problema jucătorilor de la FCSB, după 0-2 cu FC Argeș: "E un recul mare!" - Antena Sport

Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător de la Universitatea Craiova: “Unul dintre cei mai buni jucători români”

Mihai Stoica a vorbit la superlativ despre un jucător de la Universitatea Craiova. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

Este vorba despre Ștefan Baiaram, care a impresionat în debutul noului sezon. Jucătorul lui Mirel Rădoi a adunat deja 5 goluri în 11 partide disputate.

Mihai Stoica a spus că, în opinia sa, Ștefan Baiaram este „unul dintre cei mai buni jucători români, la ora actuală”.

De asemenea, președintele consiliului de administrație de la FCSB a lăudat-o și pe Universitatea Craiova, având în vedere că echipa din Bănie e lider în Liga 1, după un start excelent de sezon.

“Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală.

Craiova nu avea 19 puncte după primele şapte etape, iar Craiova, la cum arată, cu încrederea căpătată… E un clişeu, dar e prea bun: ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103… i-au făcut mai puternici.

Au întors un rezultat în prelungiri cu U Cluj, parcursul din Europa, cu execpţia meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova arată bine, are un lot echilibrat, înţeleg că vor să mai facă transferuri şi anul trecut nu arăta atât de bine, sub nicio formă. Nici jocul nu arăta atât de bine, nici lotul nu arăta atât de bine”, a spus Mihai Stoica.